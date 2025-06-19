МОН затвердило правила дистанційного навчання з 1 вересня 2025 року: що зміниться

Міністерство освіти України ухвалило низку змін до наказів про дистанційне навчання. Вони передбачають нові вимоги щодо наповнюваності класів і зміни у підходах щодо онлайн-навчання для дітей за кордоном та на тимчасово окупованих територіях.

Нововведення впроваджуватимуть з нового навчального року – 1 вересня 2025 року, зазначила пресслужба МОН.

"Ці зміни – частина політики "Школа офлайн". Її мета – забезпечити якісну освіту для кожної дитини, незалежно від того, де вона перебуває – на контрольованій українським урядом території, тимчасово окупованій чи за кордоном", – пояснюють у міністерстві.

Що змінюється?

Встановлені нові правила щодо наповнюваності дистанційних класів.

Відтепер мінімальна кількість учнів у "дистанційному" класі становитиме 20 дітей.

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Утім, засновники шкіл можуть зменшити цю кількість:

до 10 учнів – для закладів на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах всієї України;

до 15 учнів – для закладів в інших містах.

У міністерстві додають, що вимоги до наповненості дистанційних класів не розповсюджуються на заклади спеціалізованої та спеціальної освіти.

Школа може працювати дистанційно навіть без всіх паралелей класів.

"Заклад будь-якого типу може працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей. Наприклад, школа має дистанційні 1-6, 8-11 класи – 7 класу може не бути", – пояснили у МОН.

Також у межах одного дистанційного класу учні мають навчатися лише за однією освітньою програмою.

У МОН вважають, що це допоможе вчителю ефективніше працювати з дітьми різних категорій, наприклад, з тими, які перебувають в Україні на контрольованій урядом території, на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Якщо дитина відвідує школу в країні перебування, вона може дистанційно навчатися за українознавчим компонентом в українській школі (5-8 годин на тиждень, без перевантаження).

Якщо дитина не ходить до місцевої школи, вона може здобувати освіту повністю дистанційно в українському закладі освіти.

Також для дітей за кордоном доступні індивідуальні форми навчання – екстернат або сімейна форма.

Діти на ТОТ можуть навчатися за педагогічним патронажем. Це індивідуальне навчання з урахуванням потреб дитини й безпекових обставин.

"Навіть якщо в школі не відкрито жодного класу, вона може продовжити працювати у формі педагогічного патронажу. Ця форма передбачає оплату вчителю за навчання конкретної дитини", – зауважили в міністерстві.

Окрім цього, якщо дитина перебуває на території, де тривають бойові дії, вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, звідки виїхала. Їй не потрібно переводитися до іншого закладу для дистанційного навчання.

Водночас, якщо є можливість відвідувати очне навчання (за наявності укриття у школі) – це залишається пріоритетом для учнів.

Щоб забезпечити плавний перехід до змін, МОН упроваджує кадровий резерв: він дасть змогу вчителям, які можуть залишитися без навантаження, проходити навчання й отримувати середню заробітну плату.

Це стосується вчителів із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

"Зміни до постанови про кадровий резерв Кабінет Міністрів України затвердить найближчим часом", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України розподілив субвенцію у розмірі на STEM-обладнання для шкіл.