Уряд підтримав збільшення виплат при народженні дитини: одноразова допомога складатиме 50 тис грн

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини.

Про це у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами посадовця, законопроєкт передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини. Якщо раніше вона становила 10,3 тисячі гривень, то тепер її збільшать у кілька разів — до 50 тисяч гривень.

Також значно збільшаться виплати жінкам, які народили дитину, але не мають трудового стажу.

"Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч гривень на місяць", – зазначив Денис Шмигаль.

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Уряд планує запровадити щомісячну допомогу для батьків або опікунів на догляд за дитиною, поки їй не виповниться один рік. Розмір виплати визначатиме Кабінет Міністрів.

Окрім того, законопроєкт передбачає запуск програми "єЯсла". Після того, як дитині виповниться один рік, батьки зможуть самостійно обрати: повернутися на роботу або виховувати дитину вдома до трьох років.

"Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч гривень. У разі обрання другого – за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", – зауважив прем’єр-міністр.

Водночас програма "Пакунок малюка" буде збережена. Батьки, як і раніше, матимуть вибір: отримати набір необхідних речей для немовляти або грошову компенсацію в розмірі понад 7,5 тисячі гривень. Раніше ми пояснювали, як отримати "Пакунок малюка" та які документи для цього потрібні.

Серед нових ініціатив з підтримки родин є затверджена Урядом програма "Пакунок школяра" – грошова допомога родинам, чиї діти навчатимуться очно. Батьки отримають п’ять тисяч гривень на придбання всього необхідного до школи. Ми також пояснювали, як його отримати.

"Ми не просто додаємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм. Ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки. У центрі уваги – людина, її потреби та можливості", – зазначив глава Уряду.