"Не встиг зійти сніг, як вже горить сухостій": у ДСНС нагадали про штрафи за спалення сухої трави
Останніми днями в різних областях України на відкритих територіях почастішали займання сухої трави.
Не рідко це пов’язано із господарською діяльністю людини, адже з підвищенням температури повітря українці починають впорядковувати свої обійстя та палити сухостій, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За словами рятувальників, лише за минулу добу на Дніпропетровщині сталося 56 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 48 гектарів.
Також рятувальники ліквідували пожежі на:
Донеччині (19 займань у природних екосистемах та на відкритій території);
Кіровоградщині (5 виїздів на гасіння сухостою);
Харківщині (16 разів);
Вінниччині 4 (рази);
Запоріжжі (5 займань природних екосистемах).
Рятувальники нагадують, що за підпал сухої трави законом передбачено штраф від 3060 до 6120 гривень.
Раніше ми розповідали про те, як пожежі та випалювання сухостою впливають на здоров’я українців.