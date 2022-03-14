Не паліть сухостій – паліть окупантів: у Міндовкілля просять не додавати роботи рятувальникам

Вікторія Андрєєва
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14 березня 2022

На початку весняного сезону українці часто випалюють сухостій. Це небезпечно – пожежі можуть вийти з-під контролю, а продукти горіння є шкідливими для здоров'я.

Тому у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів запропонували корисну альтернативу – спалювати окупантів.

З цією пропозицією звернувся виконувач обов'язків міністра Руслан Стрілець. 

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"Хочете щось попалити – паліть окупантів!", – радить Стрілець.

Чиновник додав, що паління трави є не лише протизаконним та шкідливим для довкілля, але й додає роботи героям-рятувальникам ДСНС.

"Замість того, щоб рятувати людські життя, розміновувати території та розбирати завали після бомбардувань, рятувальники змушені ліквідовувати підпали сухостою", – пояснив Руслан Стрілець.

У Міндовкіллі нагадали, що за випалювання сухостою передбачена відповідальність. Для громадян – штраф від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, в  Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні вже розповідали про 4 міфи про спалювання трави. 

Для тих хто ще сумнівається, є 11 причин, чому не варто спалювати листя.

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