Не паліть сухостій – паліть окупантів: у Міндовкілля просять не додавати роботи рятувальникам

На початку весняного сезону українці часто випалюють сухостій. Це небезпечно – пожежі можуть вийти з-під контролю, а продукти горіння є шкідливими для здоров'я.
Тому у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів запропонували корисну альтернативу – спалювати окупантів.
З цією пропозицією звернувся виконувач обов'язків міністра Руслан Стрілець.
"Хочете щось попалити – паліть окупантів!", – радить Стрілець.
Чиновник додав, що паління трави є не лише протизаконним та шкідливим для довкілля, але й додає роботи героям-рятувальникам ДСНС.
"Замість того, щоб рятувати людські життя, розміновувати території та розбирати завали після бомбардувань, рятувальники змушені ліквідовувати підпали сухостою", – пояснив Руслан Стрілець.
У Міндовкіллі нагадали, що за випалювання сухостою передбачена відповідальність. Для громадян – штраф від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.
Нагадаємо, в Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні вже розповідали про 4 міфи про спалювання трави.
Для тих хто ще сумнівається, є 11 причин, чому не варто спалювати листя.
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