Як пожежі та випалювання сухостою впливають на здоров’я українців

Від редакції: Цього року Україну буквально охопили пожежі через випалювання сухостою та підпали в лісах і парках.

Це не лише забруднює повітря, а й впливає на родючість ґрунтів, створює загрозу безпеці людей – зі спалювання стерні на полях починається більшість степових та лісових пожеж, виникає загроза загоряння житлових будинків.

Через пожежі регулярно гинуть люди, живцем згорають тварини і завдається значна шкода довкіллю.

В Чорнобильській зоні відчуження пожежа цього року отримала таке поширення, що стала найбільшою з часів катастрофи на АЕС.

Поки тисячі пожежників боряться із вогнем, українці потерпають від задимленого повітря і складного дихання.

А як впливають підпали на здоров’я людей?

На сьогодні більшість досліджень присвячені визначенню ролі попелу та інших продуктів горіння лісу і розвитку онкологічних захворювань у пожежників, які довгий час контактують із цими продуктами горіння.

Ці дослідження показали, що продукти горіння лісу можуть впливати на розвиток раку легень, множинної мієломи, раку нирки та колоректального раку.

Вплив на здоров’я асоційований із продуктами горіння лісу залежить від багатьох чинників: погодних умов і місцевості, предмету горіння та інтенсивності пожежі, її обсягів.

Основними і найбільш дослідженими в складі продуктів горіння лісових пожеж є частки PM 2.5 та Pm 10. PM 2.5., що в діаметрі мають близько 3% від людської волосини. Вони проникають у найвіддаленіші відділи легеневого дерева.

40-70% часток містять органічні складники, деякі з яких є канцерогенами.

Частки PM 10 становлять близько 10% від людської волосини. Вони так само, як і менші, можуть призводити до розвитку хронічних захворювань легень та серця.

В той час як вчені намагаються дослідити ризики розвитку онкологічних захворювань пов’язані із впливом лісових пожеж, важливо вживати заходи для захисту себе та близьких.

Оскільки, крім ризику захворіти на рак, є ймовірність розвитку хвороб серця, хронічної обструктивної хвороби легень та інших захворювань пов’язаних із органами дихання.

Рекомендації можуть буди наступні:

1. Не покладайтеся на захист звичайних масок ("хірургічних" як їх ще називають). Ці маски не створені для затримки дрібних часток, які переважають у продуктах горіння лісу. Якщо ви вже опинилися в зоні задимлення продуктами горіння лісу, носити треба маски із захистом мінімум FFP1. 2. Якщо вам доводиться залишатися в зоні задимлення: тримайте вікна та двері зачиненими. Щодня мийте фільтр кондиціонера, якщо ним користуєтесь. 3. Не використовуйте свічки, каміни або газові котли. 4. Якщо ви маєте хронічні легеневі захворювання (астма, наприклад), проконсультуйтесь у лікаря щодо використання специфічних медикаментів. 5. Не випалюйте суху траву, бережіть себе і своїх дітей.

Андрій Безносенко, хірург-онколог, головний лікар Національного інституту раку, спеціально для УП.Життя

Колонку підготовано за сприяння гуманістичного руху UAnimals

Титульне фото lyndell23/flickr.com

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