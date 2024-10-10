Рада посилила відповідальність за незаконну вирубку дерев: штрафи суттєво зростуть

Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №9665, який посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг деревини.

Про це інформує Верховна Рада України.

"За" проголосували 242 депутати, повідомив народний обранець, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Зокрема, Рада посилила відповідальність за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників, що заподіяло істотну шкоду. Покарання збільшили у п’ять разів – тепер воно складатиме від 34 до 85 тисяч гривень.

Також залишається альтернативний вид покарання – обмеження або позбавлення волі до трьох років.

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За повторний злочин або попередню змову передбачений ще більший штраф – від 85 до 170 тисяч гривень.

Ці дії вчинені на заповідних територіях каратимуться штрафом до 170 тисяч гривень, а спричинення тяжких наслідків коштуватиме порушнику від 255 до 425 тисяч гривень.

Крім того, нардепи окремо передбачили покарання за незаконну вирубку дерев в умовах воєнного стану – на порушників чекатиме позбавленням волі строком до 10 років.

Також відтепер каратиметься незаконна заготівля очерету – штраф за таке порушення становитиме від 34 до 85 тисяч гривень.

Зміни стосувалися й адміністративної відповідальності. Штрафи за незаконне вирубування, пошкодження лісових культур та молодняка тепер становлять від 3400 до 5500 гривень, а для посадових осіб – від 5100 до 10200 гривень.

Закон запроваджує відповідальність за перевезення, зберігання чи збут дерев, чагарників чи деревини за відсутності документів, які можуть підтвердити законність їхньої вирубнки.

За це ввели штраф від 510 до 1020 гривень, а для посадових осіб до 5100 гривень.

Відповідальність також посилили за самовільне сінокосіння і пасіння худоби на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, а також заготівлю очерету, самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід.

Якщо раніше на порушників очікував штраф від 17 до 21 гривні, то тепер від 425 до 850 гривень.

Автори законопроєкту пояснили, що ініціатива – частина наближення національних законів до законодавства Європейського союзу.

"Поєднання існуючих несуворих санкцій та можливостей уникнути відповідальності через недосконалість законодавства призводить до того, що більшість із виявлених кримінальних правопорушень проти довкілля складають кримінальні правопорушення, пов’язані з вирубкою лісів", – зауважили в пояснювальній запиці.

Нагадаємо, у квітні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в незаконній вирубці лісів на території Національного природного парку "Гуцульщина". Порушники завдали державі збитків на 250 мільйонів гривень.