З окупації повернули групу дітей, які попри тиск росіян навчалися онлайн в українських школах

З тимчасово окупованих Росією територій в Україну вдалося повернути ще одну групу дітей.

Серед них підлітки, які продовжували здобувати освіту в українських школах онлайн, та дівчинка, яка роками не мала зв’язку з родиною, повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося вивезти підлітків 17 та 16 років, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися під окупацією. Проте діти відмовлялися навчатися в російській школі – попри постійний тиск та ризики школярі здобували українську освіту онлайн.

"Тепер обидва підлітки у безпеці та зможуть продовжити життя й навчання у вільній Україні", – зауважили в організації.

Також в Україну повернулася восьмирічна дівчинка Марія (ім’я змінено з метою безпеки), якій протягом тривалого часу доводилося жити в Росії. Певний час вона не мала жодного зв’язку зі своєю родиною, тому її сім’я не знала, де вона перебуває та яка її доля.

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"Минулого року бабуся Марії звернулася по допомогу з організацією виїзду. Сьогодні Марія вже у вільній Україні разом з татом, дідусем і бабусею, які не бачилися з нею кілька років", – додали в ініціативі.

Раніше на підконтрольну Україні території повернули підлітку родом з Маріуполя, яка три роки прожила в Росії, але продовжувала навчатися в українській школі онлайн.