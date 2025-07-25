"Тепер Україна – це вже не секрет?": з окупації вдалося повернути ще одну групу дітей

З окупації вдалося повернути ще одну групу українських дітей. Серед них – 5-річний хлопчик, якого забрали від матері й вивезли до РФ, а також юнак, у якого на тлі російського загарбання виникли психологічні проблеми.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

До України повернулася 13-річна Олена, яку в окупації змусили ходити до російської школи. Замість 6 класу її зарахували до 3-го та заборонили розмовляти українською.

Дівчинку виховує батько. Коли вони спробували самостійно виїхати, чоловіка затримали, побили й звинуватили у насильстві.

Вдома опинився й 5-річний Назар, якого всупереч волі матері вивезли до РФ. Тепер хлопчик знову із нею – він усміхається та грається.

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На Батьківщину повернули 17-річного Віктора. Через тиск окупаційної реальності хлопець замкнувся в собі та впав у депресію. Тепер він проходить психологічну реабілітацію.

Врятували й 7-річного Сергія. На окупованій території його тато потрапив до рук російських військових: його затримали на блокпості, били й допитували понад дві години. Після цього родина зрозуміла, що більше не хоче ризикувати життям, а тому вирішила виїхати.

Вже на безпечній території Сергій нахилився до мами й пошепки запитав: "Мамо, тепер Україна – це вже не секрет?"

Нагадаємо, в Україну з окупації повернули групу українських підлітків, зокрема кількох 17-річних хлопців, які пережили допити та обшуки.