В Україні працюють уже сім мобільних аптек: вони функціонують у чотирьох областях

Ліки розвозять людям, які живуть у сільській місцевості та прифронтових регіонах.

У Харківській, Миколаївській, Черкаській та Чернігівській областях працюють сім мобільних аптек.

Медикаменти розвозять людям, які живуть у сільській місцевості прифронтових регіонів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У мобільних аптеках можна придбати необхідні ліки або отримати їх безоплатно чи з невеликою доплатою в рамках програми "Доступні ліки".

"Усі рецептурні препарати відпускаються виключно за паперовим або електронним рецептом, тому не забувайте свій мобільний телефон", – додають у МОЗ.

У чотирьох областях України працюють сім мобільних аптек. МОЗ

Нагадаємо, що перша мобільна аптека розпочала свою роботу в січні. Вона обслуговувала 80 населених пунктів Харківщини, де відсутні стаціонарні аптеки.

У планах МОЗ забезпечити функціонування мобільних аптек на всій території країни, зокрема в прифронтових регіонах та в зонах надзвичайних ситуацій, активних або ймовірних бойових дій.

Мобільні аптеки працюють у Харківської, Миколаївської, Черкаської та Чернігівської областей. МОЗ

Раніше ми повідомляли, що в Україні 89% сіл не мають стаціонарних аптек.