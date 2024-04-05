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В Україні працюють уже сім мобільних аптек: вони функціонують у чотирьох областях

Анастасія Поя — 5 квітня, 19:32
В Україні працюють уже сім мобільних аптек: вони функціонують у чотирьох областях
Ліки розвозять людям, які живуть у сільській місцевості та прифронтових регіонах.
МОЗ

У Харківській, Миколаївській, Черкаській та Чернігівській областях працюють сім мобільних аптек.

Медикаменти розвозять людям, які живуть у сільській місцевості прифронтових регіонів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У мобільних аптеках можна придбати необхідні ліки або отримати їх безоплатно чи з невеликою доплатою в рамках програми "Доступні ліки".

"Усі рецептурні препарати відпускаються виключно за паперовим або електронним рецептом, тому не забувайте свій мобільний телефон", – додають у МОЗ.

У мобільній аптеці можна придбати, як у стаціонарній
У чотирьох областях України працюють сім мобільних аптек.
МОЗ

Нагадаємо, що перша мобільна аптека розпочала свою роботу в січні. Вона обслуговувала 80 населених пунктів Харківщини, де відсутні стаціонарні аптеки.

У планах МОЗ забезпечити функціонування мобільних аптек на всій території країни, зокрема в прифронтових регіонах та в зонах надзвичайних ситуацій, активних або ймовірних бойових дій.

Кількість мобільних аптек збільшилася до семи.
Мобільні аптеки працюють у Харківської, Миколаївської, Черкаської та Чернігівської областей.
МОЗ

Раніше ми повідомляли, що в Україні 89% сіл не мають стаціонарних аптек.

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