В Україні 89% сіл не мають стаціонарних аптек – МОЗ

В Україні переважна більшість сіл не мають стаціонарних аптек – медикаментами не забезпечені близько 89% населених пунктів.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо розповів перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров.

"Забезпеченість селищ, сіл стаціонарними аптечними пунктами становить від 2 до 58% залежно від області. Якщо говорити про середній показник по Україні, то приблизно в 11% невеликих населених пунктів є стаціонарні аптеки або аптечні пункти", – зазначив представник МОЗ.

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Цю проблему має розв'язати проєкт мобільних аптечних пунктів, вважає Дубров. Це спеціально обладнаний автомобіль, який може доставляти ліки у населені пункти, де немає стаціонарних аптек.

Перший заступник міністра охорони здоров'я України Сергій Дубров. Фото: МОЗ

"Глибоко переконаний, що процес активно піде далі, в інші регіони. Хочу подякувати ліцензіатам, які беруть участь у цьому проєкті і забезпечують доступність лікарських засобів для населення у невеличких селах, селищах, населених пунктах. А таких сіл в Україні 89%, які не мають стаціонарних аптек", – заявив перший заступник міністра.

Він нагадав, що перша мобільна аптека вже запрацювала на Харківщині. Вона має охопити 80 населених пунктів.

"Звісно, мережа буде поширюватись по всій території нашої країни, в тому числі на прифронтових територіях, а також у зонах надзвичайних ситуацій, зонах активних бойових дій або ймовірних бойових дій", – сказав Сергій Дубров.

Він зауважив, що мобільні аптечні пункти в селах будуть відпускати й лікарські засоби, які входять до переліку ліків, що реімбурсуються, тобто відшкодовуються за програмою медичних гарантій від НСЗУ "Доступні ліки".

Посадовець додав, що зараз очікується отримання ліцензії від Держлікслужби для Укрпошти щодо можливості відпускати лікарські засоби. Таким чином запрацює й інший проєкт, в рамках якого ліки можна буде замовити поштою та отримати у відділеннях поштового оператора.

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Нагадаємо, раніше Кабмін спростив вимоги для відкриття аптек у селах.