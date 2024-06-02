"Ті, що плачуть". У Києві презентували книгу недитячих історій дітей

Громадська організація Gen.Ukrainian презентувала CRYONES – арт-бук про силу духу дітей. Він розповідає 15 історій маленьких українців героїв і їхній досвід війни.

Crayons у перекладі з англійської – кольорові олівці, а cry ones – ті, що плачуть.

"ARTBOOK CRYONES – це унікальна збірка дитячих і водночас зовсім недитячих історій, кожна з яких зафіксована з великою увагою до деталей та істинності.

У книзі представлені 15 історій, розказаних самими дітьми. Це надзвичайно важливо, адже їхні розповіді просякнуті чесністю, відвертістю та дитячою мудрістю. Вони дають можливість побачити жахи війни та втрату очима тих, хто точно не мав це переживати", – зазначають у Gen.Ukrainian.

Всередині книги живе оповідач, який зображений на обкладинці. Його образ натхненний дитячим малюнком. Фото: Gen.Ukrainian

Книга — про:

Владика, який ділився своєю історією на могилі мами;

Маргариту, яка вибралась із Маріуполя;

Андрія, батьків якого росіяни спалили в автівці;

Богдана, який зміг врятуватись з Бахмута, де точились запеклі бої.

CRYONES розказує історії і багатьох інших діток, які мають травму втрати.

Книга має незвичну структуру. Всередині неї живе оповідач, який зображений на обкладинці. Його образ натхненний дитячим малюнком. Оповідач супроводжує сторінками книги та знайомить читача з найглибшими дитячими страхами.

В артбуці використано малюнки дітей, які проходили реабілітацію в Gen – психоедукаційних реабілітаційних таборах, що допомогли більше як 300 дітям, які переживають втрату батьків через війну в Україні.

При виборі назви арт-бука автори застосували гру слів.

"У фінальному розділі "Майбутнє" на читача чекатимуть яскраві і радісні малюнки, що візуалізують перемогу та повернення додому.

Хоч перемога України над ворогом ще не відбулася, але в дитячій уяві вона немов запрограмована наперед – маленькі герої сміливо мріють про мирне майбутнє, на яке вони так заслуговують", – кажуть автори арт-бука.

Всі кошти з продажу книги підуть на реабілітацію дітей.

Раніше ми писали про хлопчика з Бучі, який пережив окупацію та розпочав нове життя.