Як возити котів, собак та інших тварин в автобусах? Кабмін вперше затвердив правила

В Україні вперше затвердили правила перевезення тварин різного розміру та ваги в автобусах.

Відповідні зміни до Постанови Кабміну №176 ухвалили на засіданні уряду 7 липня, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Серед загальнообов'язкових норм – наявність ветеринарного документа.

Правила перевезення тварин в автобусах

Дрібні тварини (вагою до 10 кг) – собаки, коти, декоративні птахи, гризуни

Повинні перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном.

Таку тварину дозволено розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.

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Собаки середнього та великого розміру (10-45 кг)

Такі тварини перевозяться лише в наморднику та на повідку. Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина.

Собаки вагою понад 45 кг

Такі тварини можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі, які супроводжують людей з інвалідністю

Можуть їхати безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку – поряд з особою, яку супроводжують.

У всіх тварин має бути належним чином оформлений ветеринарний паспорт.

Нові норми розробили у Міністерстві розвитку громад та територій спільно з організацією UAnimals.

"До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників.

Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами", – каже заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Правила вже набули чинності. Їх зобов’язані виконувати всі, хто здійснює внутрішні та міжнародні автобусні перевезення пасажирів.

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Нагадаємо, торік в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин в укриття.