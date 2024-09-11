Випускники шкіл більше не отримуватимуть медалей? У Раді вважають витрати "недоцільними"

Очікується, що зміни впровадять до 2025 року

Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради визнав недоцільним виготовлення золотих та срібних медалей для випускників шкіл за кошти державного бюджету.

Про це повідомила народна депутатка, секретарка освітнього комітету Наталія Піпа.

Чому у Раді виступили проти золотих та срібних медалей?

У коментарі "УП. Життя" парламентарка пояснила, що наразі чинним законодавством не передбачено обов’язку держави виготовляти відзнаки для випускників шкіл, однак досі на це витрачають мільйони з державного бюджету.

Наразі нагородження здобувачів освіти – повноваження шкіл. Водночас золоті та срібні медалі продовжували виготовляти за державний бюджет на підставі наказу Міністерства освіти і науки України, який врегульовує цю процедуру.

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Вона зауважила, наявність медалей у випускників шкіл не дає їм переваги для вступу до закладів вищої освіти, а залишається лише моральним заохоченням учнів та батьків.

Народні депутати переконані, що процедура подання на медалі та збір інформації створюють додаткову бюрократичну тяганину в закладах загальної середньої освіти.

Скільки держава витрачає коштів на нагородження випускників шкіл?

За останні п’ять років держава виготовила понад 66 тисяч золотих та срібних медалей, говорить Наталія Піпа.

Дані освітнього омбудсмена свідчать, що в 2023 році держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі понад 21 тисячі медалей, а в 2022 – 1,77 мільйона.

За даними представників МОН та служби освітнього омбудсмена, які були присутні на засіданні комітету, у 2024 році медалей виготовили вдвічі більше, ніж у 2020-му.

При цьому рівень знань, а також результати іспитів українських школярів за цей час погіршилися через повномасштабну війну та пандемію COVID-19.

"Ми робимо висновок, що кількість медалей не відображає якість освіти", – пояснює народна обраниця.

За словами Наталії Піпи, в державний бюджет на наступний рік початково також закладали видатки для відзнак випускників шкіл – 4,6 мільйонів на золоті медалі та понад 1 мільйон на срібні.

"Ми бачимо статистику: кількість медалей зростає, а якість знань через обставини, в яких змушені навчатися наші діти – падає", – зауважує Наталія Піпа.

Як рекомендація комітету вплине на процедуру нагородження?

За словами депутатки, Міністерство освіти і науки працюватиме над тим, щоб скасувати нормативні документи, за якими держава забезпечує медалями школи.

Очікується, що реалізація цієї рекомендації та скасування видатків на медалі відбудеться в 2024 році.

Що зміниться для учнів українських шкіл?

Наталія Піпа пояснює, що скасування державних витрат на медалі не заперечує можливість заохочення та відзнак учнів. Однак рішення про це і організацію процедури мають здійснювати заклади освіти самостійно.

Крім того, золоті та срібні медалі – не єдиний спосіб нагородження школярів за їхні високі досягнення. У Законі України "Про повну загальну середню освіту" йдеться, що видами заохочення також можуть бути похвальні листи та грамоти, але цей перелік не обмежений.

Раніше ми розповідали, що за останні шість років кількість медалістів серед випускників 11-го класу збільшилася на 141,4%. Натомість загальна чисельність учнів, які завершили навчання в школі, не змінилася так разюче.