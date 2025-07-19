Уряд спростив вимоги до роботи аптек у селах та прифронтових районах: що зміниться

В Україні спростили ліцензійні вимоги до аптек, які працюють у сільській місцевості та прифронтових регіонах.

Очікується, що зміни покращать доступ до ліків на територіях, де існує гостра нестача аптек та їхніх працівників, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Одне з основних нововведень передбачає спрощені вимоги до працівників аптек. Відтепер на посаді завідувача закладу або його заступника можуть працювати люди з освітою не нижче фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Фармація". При цьому від них не вимагатимуть обов’язкового стажу роботи.

Також на посаду можуть призначати фахівців за спеціальністю "Медсестринство", якщо вони також мають сертифікат з роздрібної реалізації лікарських засобів.

На решті територій, як і раніше, для роботи на таких посадах необхідна наявність освіти рівня магістра за спеціальністю "Фармація" та щонайменше дворічний стаж, або ступінь фахового молодшого бакалавра – для завідувачів аптечних пунктів.

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Крім того, уряд визначив, що аптеки у випадку незначних пошкоджень через обстріли можуть продовжувати діяльність без втрати ліцензії, поки ведуться ремонти, якщо це не шкодить безпечності зберігання ліків.

Також Кабмін ухвалив інші зміни, покликані запобігти монополізації та сприяти доступності та справедливій ціні на ліки.

У МОЗ зауважили, що це не перший крок до спрощення доступу до ліків на прифронтових територіях. Раніше в Україні спростили вимоги до приміщень таких закладів.

"Паралельно підтримуємо й альтернативні рішення – доставку ліків через "Укрпошту", мобільні аптеки, можливість продажу ліків у ФАПах.

Наявність аптек у сільській місцевості — це не лише про бізнес, а й про базову справедливість і турботу про людей. Ми дякуємо за конструктивний діалог і готовність брати на себе відповідальність, адже ліки – це не просто товар, це питання життя і здоров’я", – зауважили у відомстві.

Зміни набудуть чинності через два місяці з дати опублікування постанови.

Нагадаємо, з 1 липня всі аптеки України мають долучитися до програми "Доступні ліки". Інакше заклади ризикують втратити ліцензію на реалізацію лікарських засобів.