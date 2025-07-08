НСЗУ: Аптеки, які не доєднаються до програми "Доступні ліки", ризикують втратити ліцензію

Наразі в Україні є 16,5 тисячі місць відпуску препаратів за програмою "Доступні ліки"

З 1 липня всі аптеки, які мають ліцензію на реалізацію лікарських засобів, зобов’язані бути учасниками програми "Доступні ліки".

Ті місця відпуску медикаментів, які не подадуть свої заявки на участь, можуть втратити ліцензію, заявила голова Національної служби здоровʼя Наталія Гусак в ефірі телемарафону.

За її словами, на сьогодні в електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 3154 суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на відпуск лікарських засобів.

1966 з них уже є учасниками "Доступних ліків", а 1700 вже відпустили принаймні один електронний рецепт з медикаментами програми.

Водночас аптеки, які не подадуть заявки на підписання договору з НСЗУ на участь у державній програмі, за словами Гусак, можуть втратити ліцензію.

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"Держлікслужба має проводити перевірки щодо дотримання ліцензійних умов. Я розумію, що першочергово ті аптеки, які не приєдналися, швидше за все, отримають припис щодо швидкого усунення цього порушення.

Але з огляду на те, що це є ліцензійною умовою, окремі аптеки можуть втратити ліцензію, якщо вони не стануть учасниками програми "Доступні ліки", – сказала голова Національної служби здоровʼя.

Наразі в Україні є 16,5 тисячі місць відпуску препаратів за програмою "Доступні ліки". Цю кількість Гусак назвала безпрецедентною.

Раніше уряд розширив програму "Доступні ліки" – до неї увійшли препарати для вагітних та онкохворих.