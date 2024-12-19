В Україні розробили Індекс гендерної рівності: для чого він потрібний

В Україні створили Індекс гендерної рівності – оцінку паритету чоловіків та жінок у ключових напрямках, як-от робота, доходи, освіта, участь у родинних справах і суспільній діяльності, влада та здоров’я.

Інструмент аналізу гендерної рівності в Україні представили на форумі в Брюсселі, повідомили в Українському жіночому фонді та в громадській організації "Жінки в медіа".

Завдяки Індексу стан рівності між жінками та чоловіками України можна буде оцінити та порівняти з показниками країн Європейського союзу, де гендерний паритет відслідковують із 2013 року.

Український Індекс створили у відповідності до європейських стандартів. За словами головної спеціалістки апарату Уповноваженої з питань гендерної політики Емілії Ніцевич, створення Індексу відображає прагнення України до гендерної рівності та європейської інтеграції.

"Європейська інтеграція України розширить можливості для жінок у різних сферах життя – від політичного життя до соціального та економічного.

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Індекс є важливим інструментом для моніторингу прогресу в різних сферах, таких як працевлаштування, освіта та участь у прийнятті рішень, і є важливим для формування довгострокових стратегій відновлення України та її інтеграції до ЄС", – наголосила координаторка проєктів Українського жіночого фонду Мілена Горячковська.

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Очікується, що Індекс гендерної рівності допоможе у монітиронгу прогресів у сферах працевлаштування, освіти та участі в ухваленні рішень.

Публічну презентацію стану рівності між жінками та чоловіками в Україні запланували на січень 2025 року.

Розрахунок українського гендерного паритету став першим в історії для країни, що перебуває в стані війни.

Індекс гендерної рівності в Україні розробляє Український жіночий фонд в межах проєкту "Мережа гендерних аналітичних центрів: посилення спроможності задля розробки передових політик, оцінки впливу, стратегічної адвокації та сфокусованих комунікацій щодо політик", що фінансує Європейський Союз.

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У країнах ЄС індекс гендерної рівності розраховують щорічно з 2013 року за 31 показником.

Крім ключових напрямків, до уваги беруть показники насильства щодо жінок і пересічні нерівності – те, як стать проявляється в поєднанні з іншими характеристиками, як-от вік, статус інвалідності, етнічна приналежність, сексуальна орієнтація та інше.

Прогрес у досягненні гендерної рівності оцінюють за шкалою від 1 до 100. За результатами розрахунків 2024 року, у ЄС паритет між жінками та чоловіками оцінюють у 71 бала.

Нагадаємо, результати опитування, яке проводили на початку 2024 року, демонструють, що переважна більшість українців (73%) визнають для себе важливою рівність жінок і чоловіків.