В Україні створили застосунок "Рятівничок": він навчатиме дітей правил пожежної безпеки

У ДСНС презентували мобільний застосунок для дітей про пожежну безпеку "Рятівничок"

У Києві відбулася презентація нового застосунку для дітей про пожежну безпеку "Рятівничок". Він призначений для дітей віком від 6 до 12 років.

Його розробила Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом з партнерами, йдеться на сайті ДСНС.

Як повідомляє "Укрінформ", "Рятівничок" має через гру навчити маленьких українців реагувати на різного роду небезпеку, допомогти їм освоїти основи пожежної безпеки та правила поведінки під час надзвичайних ситуацій.

Застосунок містить 6 освітніх відео і 10 рівнів-"викликів" – веселі інтерактивні завдання щодо гасіння пожеж, евакуації та надання першої допомоги тощо. Їх треба виконати після проходження навчання. За кожен рівень можна здобути максимум 3 зірки.

"Гра містить веселі та інтерактивні мініігри, що дозволяють дітям відчути себе справжніми вогнеборцями, ліквідовувати пожежі, евакуйовувати людей та надавати їм першу домедичну допомогу", – кажуть у ДСНС.

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Малі користувачі можуть обирати, який вигляд матиме їхній гравець і його пожежне авто, а також помічника – робота Арбі.

"Після успішного проходження цих рівнів діти отримають ігрову валюту, яку можна буде витратити на нове спорядження для гравця, а також на оновлення зовнішнього вигляду його і пожежної автівки", – розповіли на презентації.

Якщо дитина збере максимальну кількість зірок за кожен рівень, то вона має шанс виграти приз – унікальний сертифікат від ДСНС, який дає право піти на екскурсію пожежною частиною та інші різні подарунки від рятувальників.

"Із цим сертифікатом діти можуть прийти до свого вчителя, який займається основами безпеки життєдіяльності (ОБЖ), і разом із ним організувати екскурсію у пожежну частину. (Це буде подарунок – ред.) тому, хто дуже відповідально поставився до правил пожежної безпеки", – зазначив представник ігрової студії FUGAS, яка розробила застосунок Михайло Бойко.

У майбутньому розробники "Рятівничка" планують оновити застосунок і створити ще інші рівні складності. Наразі реалізований лише один з чотирьох.

Застосунок уже доступний до завантаження на iOS та Android.

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