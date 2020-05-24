Корисні та розвиваючі мобільні ігри для дітей: добірка, список ресурсів та поради

Однозначної відповіді щодо того, чи шкодять мобільні чи відеоігри дітям, немає.

Все залежить від того, що це за гра, і скільки часу дитина в ній проводить.

"Відеоігри за своєю природою не є поганими. Існує багато потенційних когнітивних і соціальних переваг відеоігор.

Добре спроектовані відеоігри – чудові вчителі. Проте жорстокі відеоігри також можуть мати негативні наслідки для гравців", – стверджують в Американській академії педіатрії.

"Українська правда. Життя" склала список ігор, які можуть бути корисними для ваших дітей, а також зібрали поради, які допоможуть визначити, чи варто цю розвагу дозволяти вашому чаду.

Для початку варто пам’ятати, що дитині довго сидіти перед екраном не варто.

Американська академія педіатрії рекомендує:

уникати використання екранних носіїв, окрім відеочату, для дітей молодше 18 місяців;

якщо ви вирішили познайомити дітей із гаджетами у віці від 18 до 24 місяців, знайдіть якісні програми та ігри, які можна дивитися і грати разом;

у віці від 2 до 5 років обмежте екранний час до однієї години в день;

створіть сімейний медіаплан з узгодженими правилами та застосовуйте їх для дітей старшого віку.

У дошкільному віці треба бути особливо обережним з іграми – малюкам гратися на телефоні чи комп’ютері все-таки не варто, стверджує психологиня Катерина Гольцьберг.

Від тримання гаджетів у дитини може розвинутися синдром зап’ястного каналу.

Це защемлення нервових закінчень в зап'ястку. Ознаками цього є біль, особливо в передпліччі, а також оніміння, поколювання і послаблена хватка.

Краще – дивитися мультики, каже психологиня.

"Якщо в нинішніх обставинах дитина дивиться мультики не 20 хвилин, як ви планували, а 1,5 години, нічого страшного не трапиться.

Але краще, щоб дитина дивилася їх в телевізорі, а не тримала гаджет в руках.

Мені здається, що всі ігри для малюків, які існують на комп’ютері, можна знайти в реальності", – додає Гольцберг.

Якщо все ж у вас немає телевізора, або під рукою лише телефон чи планшет, то ось декілька ігор, які допоможуть з користю зайняти дитину.

ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ

Українська абетка для дітей Play Market

Навчить говорити перші слова. Допоможе вивчити букви. Для тих, хто знає букви, допоможе їх повторити.

"Smart Grow. Розмальовка та розфарбовка для дітей" App Store | Play Market

Це набір міні-ігор, серед яких пазли, ігри на запам'ятовування тварин, вивчення планет Сонячної системи, вивчення цифр і вправи на розвиток логічного мислення, дрібної моторики і уваги.

Puzzle Shapes: Learning Games for Toddlers App Store | Play Market

Це віртуальні пазли і кубики: потрібно зібрати предмети і тварин з різних геометричних фігур.

Так діти вчаться розрізняти все більш складні фігури, кольори і вчаться рахувати.

Захоплююча мандрівка в гори, де дід Іван та його улюблені тварини крок за кроком допомагають діткам пізнавати світ.

Під час подорожі діти вивчають тварин, їхні назви та голоси, засвоюють елементи лічби, вчаться логічно відповідати на запитання тощо.

Дитячі пісні та колискова: звуки перед сном Play Market

Це безкоштовний мобільний додаток, який може бути дуже корисним, коли ви хочете вкласти дитину спати.

Це українська музична гра-караоке для малюків та молодших дошкільнят (3-6 років).

Відомі народні пісеньки для дітей виконав Андрій Кузьменко у сучасному аранжуванні його команди.

Тут можна розфарбовувати казковий замок, транспорт, музичні інструменти чи веселих звірят.

У додатку 40 варіацій різного рівня складності, а також можливість вивчати слова.

LEGO DUPLO World App Store | Play Market

Ігри за участю тварин, будівель, транспортних засобів і поїздів розвиватимуть уяву і творчий потенціал вашої дитини за допомогою навчання.

ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Загадки українською Play Market

Це 500 загадок українською мовою. ЇЇ потрібно відгадати і скласти слово.

Якщо виникнуть складнощі з відповіддю – є підказки!

Гра-головоломка, в якій потрібно вгадати, що зображено на фото.

Але потрібно відкрити якомога меншу частину фотографії, аби зберегти підказки для більш складних рівнів.

Dinosaurs for kids : Archaeologist – Jurassic Life App Store | Play Market

Любителі динозаврів можуть спробувати себе в ролі археологів.

Дитина може взяти участь у віртуальних розкопках, зібрати кістки і скласти з них скелет.

Так діти дізнаються про різних динозаврів, вивчать їх розміри і звички.

Це віртуальний світ для дітей.

Він розповідає про зоологію та екологію за допомогою ігор та онлайн-пригод.

У грі можна вибрати та виростити віртуальну тваринку.

ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Цю гру полюбляють і дорослі. Кросворд у смартфоні, який допоможе збагатити словниковий запас українських слів.

Додаток особливо корисний тим, хто готується до ЗНО.

Він допомагає вивчати цікаві українські слова та дізнаватися більше про історію українського народу.

National Geographic Challenge

Це весела, добре продумана гра-вікторина, в якій є тисячі складних питань майже на будь-яку тему зі світової історії та географії.

Про контент турбуватися не варто, але майте на увазі, ці питання можуть завести дитину в глухий кут.

Гра доступна на Xbox 360 , Nintendo Wii и PlayStation 3.

Гра була розроблена за підтримки ЮНЕСКО.

Рівні гри розташовані в Кенії, Норвегії, Бразилії, Індії та Китаї.

Там ви допоможете п'яти героям вирішити проблеми хвороб, вирубки лісів, посухи і забруднення. Так діти дізнаються про глобальні труднощі.

Minecraft

Ця відеогра дозволяє проявити свою креативність, оскільки не має конкретної цілі.

Там можна створювати різноманітні споруди й предмети, битися з різними супротивниками.

У грі є різні режими – творчість, виживання, пригоди, спостерігач і хардкор.

За словами розробників, творча свобода і самостійність – не все, що дає гравцям гра.

Minecraft вчить командній роботі і мотивує поліпшити навички читання і математики.

Також Minecraft використовують у європейських школах.

СПИСОК РЕСУРСІВ, ДЕ МОЖНА ШУКАТИ ІГРИ

На сайт сотні безкоштовних освітніх онлайн-ігор для дітей.

Вони розподілені за категоріями, які дозволяють легко орієнтуватися у темах і знаходити потрібну гру.

На сайті є безліч онлайн-ігор, заснованих на популярних літературних і медійних франшизах.

Вони розвивають математичні навички, читання та здорові звички, вміння працювати в команді і відкривають для дитини науку.

Всесвітньо відомий National Geographic містить більше 100 цікавих та інтерактивних наукових, пригодницьких вікторин та головоломок.

Сайт створений для дітей від дошкільного віку до 8 класу, пропонує більше 100 інтерактивних ігор, які розвивають математичні навички, читання і грамотність.

Крім того, діти можуть читати різні популярні книги і комікси на сайті та вчити англійську.

Arcademic Skill Builders – це навчальні онлайн-відеоігри, які допомагають у вивченні математики, англійської, а також в розвитку мислення.

Ця колекція ігор допоможе дитині відпрацювати навички, необхідні для досягнення успіху, і зробить навчання позитивним досвідом.

Це сайт із дитячими іграми про науку. Вони допоможуть зацікавити дитину наукою в молодшому шкільному віці.

Це англомовний ресурс, який аналізує контент та визначає, чи безпечний і корисний він для дітей.

Некомерційна організація оцінила тисячі додатків, ігор і веб-сайтів і створила корисні списки для сімей, зокрема, "Найкращі ігри для дітей".

ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЩО ДОДАТОК ЧИ ГРА КОРИСНІ ТА БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ДИТИНИ

HuffPost поговорив з експертами, щоб з'ясувати, як батьки можуть визначити, чи ця "розвиваюча" гра чи додаток справді корисні для дітей.

Зрозумійте, чи розвиває це навички

Ключовим моментом в таких іграх є інтерактивність.

"Шукайте ті додатки, які дають дітям свободу вибору, і зосереджуються на розвитку навичок, а не тільки на зубрінні фактів", – каже Таннер Гігін, директор з освітньої стратегії в Common Sense Media.

У дітей має бути багато свободи для досліджень, експериментів, мислення і творчості. Навчання і веселощі повинні бути поєднані, а не протиставлені.

Освітні програми та ігри не повинні бути дуже рутинними або дидактичними, оскільки дітям, швидше за все, швидко стане нудно.

Ці види додатків та ігор також повинні давати дітям зворотний зв'язок про їхнє навчання.

Прочитайте про авторів ігор

Батьки повинні звикнути трохи копатися в додатках або іграх перед їх завантаженням.

Варто переглядати сайти розробників і дізнаватися про їхнє минуле.

Деякі корисні питання:

Хто розробив гру?

Чи є в команді експерти з навчання?

Чи говорять вони про свій підхід до навчання?

Також подивіться, чи провели вони дослідження.

Отримайте рекомендації від експертів

Важливо розуміти, що будь-хто може назвати свою гру розвиваючою, але це не завжди так.

Наприклад, можна перевірити гру на Common Sense Media, де експерти визначають, що гра корисна і безпечна для дитини.

Подумайте про конфіденційність і безпеку

Конфіденційність і безпека також є важливими факторами при виборі програми або гри.

Варто звернути увагу на оцінки конфіденційності в Common Sense, які інформують батьків про безпечні та не дуже додатки.

Проаналізуйте, наскільки активно гра збирає інформацію про ваших дітей.

Також варто уникати продуктів з рекламою або агресивними бізнес-моделями, які бомбардують дітей спливаючими вікнами для оновлень.

Спробуйте самі

Корисно витратити кілька хвилин, щоб теж пограти в гру чи скористатися додатком і подивитися, чи підходить це дітям.

Це також може допомогти визначити вікову відповідність. Якщо гра не відповідатиме віку, вона не буде освітньою, а тільки засмучуватиме дитину.

Так ви зможете вибрати безпечні та корисні, на вашу думку, ігри зі списку найкращих відеоігор XXI століття за версією видання The Guardian.

Серед них є Minecraft та The Sims.

Коли сумніваєтеся, користуйтеся надійними джерелами

Відомі ресурси за кордоном – це PBS Kids та Scholastic, ігри яких засновані на дослідженнях.

"Не забувайте, що всі види медіа – навіть ті, які не видаються супер корисними, можна адаптувати", – пояснює Гігін.

Знайдіть способи використати речі, які ваші діти вже люблять, і пов'язати їх з іншими видами діяльності, які розширюють і поглиблюють навчання.

Наприклад, ви можете попросити свою дитину створювати історії або малюнки на основі будь-якого телешоу або гри, які їм подобаються.

Якщо у вас є час для спільної гри або спільного перегляду відео, ви можете обговорити, що їм подобається або не подобається в додатку.

Якщо ваші діти грають у відеоігри, які продаються на території Канади і США, можете звернути на рейтинг ESRB.

Ним займається недержавна саморегульована організація, яка присвоює оцінки відеоіграм та визначає, для якого віку та чи інша гра підходить краще.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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