В Україні судитимуть двох громадянок РФ, які сприяли депортації дітей з окупованого Херсона

В Україні заочно судитимуть двох громадянок Росії, які під час окупації Херсона в серпні 2022 року викрали з дитячого будинку двох українських дітей – дівчинку віком 11 місяців і дворічного хлопчика.

Причетними до депортації дітей вважають депутатку Державної думи Федеральних зборів РФ та дружину очільника політичної партії "Справедливая Россия", повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ймовірно, йдеться про Яну Лантрову та Інну Варламову.

Фото: Офіс генпрокурора

За даними українських правоохоронців, жінки під виглядом офіційного візиту приїхали в окупований Херсон. Там серед вихованців закладу, незаконно створеного росіянами на базі Херсонського обласного будинку дитини, вони шукали дітей для подальшої депортації.

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Згодом депутатка та дружина керівника російської партії вивезли з тимчасово окупованої території України 11-місячну дівчинку та дворічного хлопчика.

"Із них лише дівчинка була позбавлена батьківського піклування, хлопчик перебував у закладі тимчасово – через складні життєві обставини в родині", – додали в прокуратурі.

Під час розслідування з'ясували, що дітей вивезли до Москви під приводом додаткового медичного обстеження. Натомість, за інформацією українських правоохоронців, дівчинка та хлопчик насправді не потребували перевірки стану здоров'я чи лікування.

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У столиці Росії дітям видали свідоцтва про народження зразка країни-окупанта. Крім того, викраденій дівчинці змінили персональні дані – пізніше її незаконно усиновили керівник політичної партії та його дружина.

Натомість 2-річного хлопчика через вади психологічного розвитку віддали органам опіки. Наразі його місце перебування невідоме.

"Офіс генпрокурора ще раз наголошує: дії Росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права", – написали правоохоронці.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року російська Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова "всиновила" викрадену з Маріуполя дитину.

Через депортацію українських дітей у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Станом на грудень 2024 року Україна розшукувала 20 тисяч українських дітей, яких з тимчасово окупованих територій примусово депортувала РФ. При цьому в російській окупації залишаються понад 1,5 мільйона дітей.