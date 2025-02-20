В Україні судитимуть двох громадянок РФ, які сприяли депортації дітей з окупованого Херсона
В Україні заочно судитимуть двох громадянок Росії, які під час окупації Херсона в серпні 2022 року викрали з дитячого будинку двох українських дітей – дівчинку віком 11 місяців і дворічного хлопчика.
Причетними до депортації дітей вважають депутатку Державної думи Федеральних зборів РФ та дружину очільника політичної партії "Справедливая Россия", повідомили в Офісі генерального прокурора.
Ймовірно, йдеться про Яну Лантрову та Інну Варламову.
За даними українських правоохоронців, жінки під виглядом офіційного візиту приїхали в окупований Херсон. Там серед вихованців закладу, незаконно створеного росіянами на базі Херсонського обласного будинку дитини, вони шукали дітей для подальшої депортації.
Згодом депутатка та дружина керівника російської партії вивезли з тимчасово окупованої території України 11-місячну дівчинку та дворічного хлопчика.
"Із них лише дівчинка була позбавлена батьківського піклування, хлопчик перебував у закладі тимчасово – через складні життєві обставини в родині", – додали в прокуратурі.
Під час розслідування з'ясували, що дітей вивезли до Москви під приводом додаткового медичного обстеження. Натомість, за інформацією українських правоохоронців, дівчинка та хлопчик насправді не потребували перевірки стану здоров'я чи лікування.
У столиці Росії дітям видали свідоцтва про народження зразка країни-окупанта. Крім того, викраденій дівчинці змінили персональні дані – пізніше її незаконно усиновили керівник політичної партії та його дружина.
Натомість 2-річного хлопчика через вади психологічного розвитку віддали органам опіки. Наразі його місце перебування невідоме.
"Офіс генпрокурора ще раз наголошує: дії Росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім’ї грубо порушують норми міжнародного права", – написали правоохоронці.
Нагадаємо, в жовтні 2022 року російська Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова "всиновила" викрадену з Маріуполя дитину.
Через депортацію українських дітей у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.
Станом на грудень 2024 року Україна розшукувала 20 тисяч українських дітей, яких з тимчасово окупованих територій примусово депортувала РФ. При цьому в російській окупації залишаються понад 1,5 мільйона дітей.