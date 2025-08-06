Міністр оборони: В Україні прирівняють травми у полоні до бойових

За словами міністра оборони, відповідні зміни до наказів уже готують

В Україні можуть прирівняти травми, які захисники отримали під час перебування в полоні, до поранень на полі бою.

Відповідні зміни до наказів "готують" у Міністерстві оборони, повідомив його очільник Денис Шмигаль.

Крім того, уряд ухвалив постанову, яка покликана вдосконалити лікування, реабілітацію та адаптацію звільнених із російського полону цивільних українців та військових.

Документ впроваджує чіткіші вимоги до медичного обстеження колишніх полонених, комплекс лікувально-профілактичних засобів та реабілітації, а також розширення мережі закладів відновлення.

Також постанова робить обов’язковою допомогу в оформленні внутрішнього та закордонного паспортів у тих закладах, де повернені з полону українці отримують лікування.

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Раніше захисник Маріуполя Олександр Кірієнко, який пережив російський полон, відповів американській реперці, яка висміяла його через втрату ваги неволі.