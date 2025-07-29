МВС запустило портал для ветеранів та їхніх родин: які послуги там доступні

Міністерство внутрішніх справ запустило портал "Твоя підтримка" – там звільнені з полону, ветерани, постраждалі працівники МВС та їхні родини можуть отримати інформаційну допомогу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На платформі доступна інформація про медичну та психологічну допомогу, реабілітацію, можливості працевлаштування, навчання.

Також там є роз’яснення, як:

отримати фінансову підтримку;

оформити пенсійне забезпечення;

виготовити чи відновити документи у разі їх втрати чи пошкодження.

Крім того, на сайті є відповіді на найпоширеніші запитання, з якими стикаються працівники МВС та ветерани. Зокрема:

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як пройти військово-лікарську комісію;

які виплати передбачені поліцейським після поранення;

як отримати статус учасника бойових дій тощо.

За словами Клименка, ключовим інструментом є електронний кабінет, у якому можна подати заяву, відстежити запит, замовити послугу без барʼєрів і затримок.

"Це про простоту, доступність і повагу. Бо ветеран не має витрачати час на бюрократію. Його час – на відновлення життя", – зазначив міністр внутрішніх справ.

Раніше ми розповідали про послуги, які надають фахівці зі супроводу ветеранів – це нова професія, яка існує в Україні віднедавна. Такий спеціаліст допомагає захисникам і захисницям, які повернулися із зони бойових дій, адаптуватися до цивільного життя.