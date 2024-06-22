У лелечому гнізді помітили гостя з Криму

В Україні у гнізді лелек помітили птаха, схожого на грифа.

Однак зоозахисники з допомогою орнітологів зрозуміли, що це не він, розповіли в організації з порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group.

Гостем у гнізді лелек виявився родич грифа – сип білоголовий.

Фахівці зазначили, що їм надійшло відео від жінки, на якому видно, що птах сидить у лелечому гнізді. Заявниця переживала за безпеку лелек, тож звернулася по допомогу.

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"В Україні сип білоголовий зустрічається тільки на півдні Криму. Під час кормових міграцій може залітати в інші регіони – Карпати, на північ до Житомирської області. Ареал охоплює гірські райони Південної Європи, Північної Африки та Азії.

Ці величенькі птахи важать до 7 кілограмів, мають довжину тіла 93-110 сантиметрів та розмах крил майже до трьох метрів", – розповіли в Kyiv Animal Rescue Group.

Вони харчуються трупами померлих тварин, переважно ссавців, тож лелекам нічого не загрожувало. Загалом сип білоголовий не становить небезпеки для свійських птахів чи домашніх тварин.

Нагадаємо, у березні на Хмельниччині вперше помітили червонокнижного білоспинного дятла.