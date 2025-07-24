Нашестя сарани в Україні: яка ситуація зараз і як запобігти поширенню шкідника

У деяких областях України виявили осередки перелітної (Locusta migratoria) та єгипетської сарани (Anacridium aegyptium).

Фахівці Держпродспоживслужби розповіли про поточну ситуацію зі шкідниками в Україні та як запобігти їхньому поширенню.

Саранові – це звичайні комахи, які мешкають у нашій місцевості. Зазвичай вони живуть осередками, а за певних кліматичних умов можуть утворювати щільні групи. Разом вони починають рухатися у пошуках їжі.

"Висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій сприяють розвитку цього шкідника.

Також вагомою причиною виникнення поточної ситуації в Херсонській та Запорізькій областях є екоцид РФ – руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій", – кажуть у Держпродспоживслужбі.

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Поточна ситуація в Україні

У Запорізькій області наразі продовжують активні заходи з боротьби проти сарани.

Натомість у Херсонській та Одеській областях вже успішно ліквідовано осередки підвищеної чисельності цих шкідників. Зокрема на Херсонщині комахи уразили 27 гектарів посівів соняшнику.

Щодо Дніпропетровської області, то інформація про перевищення чисельності саранових не підтверджена.

Варто зазначити, що в інших регіонах України наразі не зафіксовано зростання популяції саранових.

Як запобігти критичному збільшенню саранових?

Оскільки сарана зазвичай мешкає та розмножується на необроблених землях, найкращий спосіб боротьби з нею – осіння обробка ґрунту на всій цій території. Це може бути дискування, боронування або оранка.

Окрім того, фермерам та агропідприємствам рекомендують ретельно відстежувати стан угідь і:

якщо її стало надто багато, звернутися до місцевого відділення Держпродспоживслужби;

за потреби використовувати спеціальні засоби (інсектициди), внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дотримуючись правил їхнього застосування;

восени обов'язково провести сільськогосподарські роботи (наприклад, дискування або оранку), щоб знищити яйця сарани в ґрунті й запобігти її розмноженню в подальшому.