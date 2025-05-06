В Україні вперше розрахували Індекс гендерної рівності за прикладом країн ЄС: які результати

В Україні вперше розрахували Індекс гендерної рівності. Україна отримала загальний бал 61,4, посівши 20-те місце серед 28 країн.

Підрахунки проводили за прикладом вимірювання забезпечення прав і можливостей жінок та чоловіків у країнах Європейського Союзу.

Про результати дослідження повідомили в Українському жіночому фонді.

Розрахунки Індексу гендерної рівності враховують показники паритету жінок та чоловіків у шести сферах: роботі, доходах, освіті, владі, здоров’ї, участі в родинних справах та суспільній діяльності.

Досягнення в гендерному паритеті вимірюють у балах за шкалою від 1 до 100, де останній означає повну гендерну рівність.

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Для України індекс вимірювали на основі показників до початку повномасштабної війни (переважно у сферах грошей, роботи, знань та впливу), та після лютого 2022 року (галузі часу та здоров’я).

Оцінка показала, що прогрес у досягненні гендерної рівності в Україні станом на 2023 рік дорівнює 61,4 бала – це більше, ніж у деяких країн ЄС, зокрема Хорватії, Кіпру, Естонії, Словаччини, Греції, Чехії, Угорщини та Румунії.

Відтак Україна посідає 20 місце в рейтингу 28 країн.

Фото: Український жіночий фонд Фото: Український жіночий фонд

Автори дослідження зауважують, що за жодною із шести сфер Україна не посіла останнє місце. Крім того, країна отримала найвищі по ЄС бали в оцінці залученості жінок та чоловіків до громадської діяльності.

Високі показники рівності в цій сфері пояснюють активною залученістю чоловіків і жінок до благодійної та волонтерської діяльності.

Вищий за середньоєвропейський бал (80,4) Україна отримала за залученість жінок і чоловіків до догляду, зокрема за дітьми та хворими, а також ведення домашнього господарства.

Показники України в галузі здоров’я та доходів виявилися найближчими серед середньоєвропейських. Рівність у доступі до фінансових ресурсів оцінили в 76,6 бала, коли для ЄС середнім вважають 82,6 бала.

При цьому в доступі до медичних послуг та самооцінці стану здоров’я Україна отримала 82,8 бала, порівняно з 88,5 бала в країнах Європейського союзу.

Найбільший відрив від показників рівності країн ЄС Україна продемонструвала в галузі "Вплив", який враховує частку жінок серед депутатів, вищого керівництва держави та найбільших компаній, органів місцевої влади, а також інших організацій.

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У цій сфері Україна отримала 38,7 бала, коли середньоєвропейським є показник 59,1 бала.

Фахівці визначили, що серед депутатів Верховної Ради України лише п’ята частина (20,5%) жінок – це на 12,2% менше, ніж значення в ЄС. Відносно краще жінки представлені в органах місцевих рад: там їхня частка становить 37,2%, що більше, ніж середній для ЄС показник 29,9%.

Дослідження показало, що лише кожна п’ята жінка в Україні (21,3%) є членкинею правлінь найбільших компаній, їхніх наглядових рад або рад директорів. Середніми для ЄС вважають показники 30,5%.

Причинами такого дисбалансу автори роботи вважають:

дискримінаційне ставлення до призначення жінок на керівні посади та їхнього кар’єрного зростання;

недостатнє представництво жінок;

формальне ставлення політичних партій до висування кандидаток;

нерівний доступ жінок до фінансових ресурсів;

виборче насильство, сексизм та кібербулінг щодо жінок на керівних посадах та у політиці, а також подекуди упереджене висвітлення їхньої діяльності в ЗМІ.

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Україна стала першою країною, в якій розрахували індекс гендерної рівності під час активної фази війни. Дослідження проводили коштом Європейського Союзу.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції України Ольга Стефанішила зауважила, що в країнах ЄС постійно проводять оцінку у сферах дотримання верховенства права та прав людини. Відтак після набуття членства Євросоюзу такі дослідження стануть постійними і для України.

"Ще на початку підготовки до переговорного процесу, разом з Урядовою Уповноваженою з гендерної політики, ми виступили з ініціативою, щоб уже зараз провести оцінку впровадження гендерної рівності за методологією держав-членів ЄС.

Важливо, що Індекс наочно показує забезпечення рівності на рівні реалізації державних політик, дає повний спектр розуміння тих проблем і викликів, а також сильних сторін, що має Україна в ключових сферах життя", – додала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, Індекс гендерної рівності в Україні створили в грудні 2024 року. Інструмент аналізу паритету жінок і чоловіків розробили відповідно до стандартів ЄС. В Євросоюзі індекс розраховують щорічно з 2013 року.