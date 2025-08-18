Більшість – ексвійськові: в Україні вже працюють понад 1300 фахівців із супроводу ветеранів

В Україні вже працюють понад 1300 фахівців із супроводу ветеранів

На сьогодні в Україні вже працює 1375 фахівців із супроводу ветеранів і ветеранок. Майже 40% із них – колишні військові, а також члени їхніх родин чи родин загиблих захисників.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Послуги фахівців із супроводу ветеранів вже доступні у 1098 територіальних громадах України. Для них створюють окремі робочі місця у комунальних установах і закладах, а також комунальних некомерційних підприємствах, що підпорядковуються місцевим радам.

Головне завдання таких фахівців – допомогти ветеранам у реалізації прав, соціальних гарантій і можливостей, а також підтримати перехід від військової служби до цивільного життя.

Знайти свого фахівця можна:

через застосунок "Дія" у сервісі "Ветеран PRO", ввівши ПІБ, громаду чи область;

зателефонувавши в обласне управління ветеранської політики.

За час роботи фахівці вже опрацювали понад 63 тисячі звернень та надали більш ніж 274 тисяч заходів підтримки.

Раніше Кабінет Міністрів встановив розмір мінімальної заробітної плати для фахівців із супроводу ветеранів – вона становитиме 25 тисяч гривень з обов’язковими виплатами надбавок та премій.