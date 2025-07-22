Фахівець із супроводу ветеранів: хто може ним стати, які послуги він надає і де його знайти

У Мінветеранів пояснили, чим фахівці із супроводу відрізняються від соціальних працівників

Віднедавна в Україні існує нова професія – фахівець із супроводу ветеранів, який допомагає адаптуватися до цивільного життя захисникам і захисницям, які повернулися із зони бойових дій.

На відміну від соціального працівника, фахівець працює з визначеною категорією населення, тому розуміє специфіку досвіду ветеранів, зокрема пережиті травми, потребу в реабілітації та правовому захисті.

Про це "УП. Життя" розповіли в Міністерстві у справах ветеранів.

Фахівці із супроводу забезпечують інформаційний супровід та підтримку, а також надають консультації щодо отримання пільг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, початок власної справи та інших послуг.

Крім того, представники цієї процесії дають поради щодо залучення державних і недержавних служб для допомоги ветеранам і демобілізованим людям.

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Скористатися послугами фахівця із супроводу можуть:

ветерани війни;

демобілізовані;

члени сімей загиблих і померлих ветеранів;

родини загиблих захисників і захисниць;

постраждалі учасники Революції Гідності та їхні рідні;

люди, які мають особливі заслуги перед Україною.

Як стати фахівцем із супроводу?

Працювати за цією професією можуть виключно громадяни України, які здобули освіту не нижче рівня бакалавра за спеціальностями:

освіта/педагогіка;

соціальні та поведінкові науки;

право;

охорона здоров’я;

соціальна робота;

публічне управління та адміністрування.

Кандидати мають подати заявку в електронній формі через платформу е-Ветеран. Реєстрація відкрита до кінця серпня 2025 року.

Як знайти фахівця із супроводу?

Щоб підібрати фахівця із супроводу, потрібно скористатися цифровим сервісом Ветеран PRO у застосунку "Дія". Для цього слід обрати опцію "Пошук фахівця" та обрати потрібну область, громаду або ввести прізвище, ім’я та по батькові конкретного спеціаліста.

У переліку можна знайти доступних фахівців, їхні контактні номери, електронну пошту та установу, де вони працюють.

Функція доступна для українців віком від 18 років, які мають у застосунку РНОКПП (код платника податків) та електронне посвідчення ветерана.

Очікується, що з часом послуги фахівців із супроводу будуть доступні в кожній громаді України.

Нагадаємо, нову професію фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в Україні запровадили у квітні 2024 року.