Лісовий: Інтеграція вчителів ВПО здатна скоротити "колосальний дефіцит" кадрів у школах

На Миколаївщині вже розпочали процес інтеграції педагогів з числа ВПО

Наразі в Україні – значна нестача педагогічних працівник у школах.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що дефіцит можна скоротити шляхом залучення вчителів з числа внутрішньо переміщених осіб.

Про це очільник МОН заявив під час брифінгу на Миколаївщині, передає "Укрінформ".

"Дефіцит учителів в Україні є колосальним, зокрема, математики, англійської мови, інформатики тощо. Допомогти вирішити цю проблему можна шляхом інтеграції педагогів з числа внутрішньо переміщених осіб.

Ми розробляємо зараз зі службою зайнятості спеціальний окремий ресурс для вчителів ВПО, бо є регіони, де готові надавати їм житло, платити підвищену зарплату, аби, лишень, вони приїздили працювати", – сказав очільник відомства.

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Лісовий також навів приклад Миколаївщини, де вже залучають ВПО з тимчасово окупованих територій, аби компенсувати дефіцит кадрів.

"Хочу зазначити, що Миколаївщина активно інтегрує вчителів, внутрішньо переміщених з Донецької, Херсонської областей. Це правильна політика, бо педагоги повинні працювати в тих регіонах, де вони проживають, і не втрачати свої професійні навички", – додав посадовець.

Раніше в МОН заявили про плани створення кадрового резерву вчителів на випадок втрати педагогом роботи внаслідок перегляду мережі дистанційних шкіл.