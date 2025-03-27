В Україні відкрили першу мечеть для військовослужбовців-мусульман

В Україні з'явилася перша мечеть для військових, які сповідують іслам

В Україні відкрили першу військову мечеть Ас-Салам.

Її спорудили за ініціативи Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в чиїх лавах воюють багато бійців-мусульман.

Про це розповіли у ГУР.

За традицією, урочисте відкриття розпочалося з читання Корану та спільної молитви.

"На постійній основі тут плануються пʼятничні молитви та збори для мусульман, де вони зможуть вчитися читати Коран і будуть примножувати свою духовну віру", – зазначив капелан Сулейман Хайруллаєв.

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У мечеті є Коран українською та арабською мовами.

"Для мусульманина мечеть – місце, де він може набратися сили духу, яка є надважливою для воїна. Відкриття цієї мечеті – дуже важливий приклад для всієї України та великий подарунок для всіх мусульман, які служать Україні", – сказав Голова Центру міжнародних відносин "Мир і безпека" Хусамеддін Аль-Халавані.

У відкритті мечеті взяли участь бійці ГУР МО України, які сповідують іслам, бригадний генерал Дмитро Усов, представник Міністерства оборони України, голова Центру міжнародних відносин "Мир і безпека" Хусамеддін Аль-Халавані, капелани Костянтин Холодов та Сулейман Хайруллаєв.

Також подію відвідав начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

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