Задля реформи шкільного харчування: в Україні готуватимуть "кухарів закладу освіти"

В Україні відкриють набір на навчання за спеціальністю "Кухар закладу освіти". Воно розпочнеться у вересні на базі закладів професійно-технічної освіти.

Про це розповіла генеральна директорка директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки Ірина Шумік під час регіонального форуму "Реформа шкільного харчування – пріоритетний та свідомий вибір Житомирщини", повідомляє "Укрінформ".

"Реформа шкільного харчування здійснюється досить системно. Зрозуміло, що встановивши нове обладнання, але не надавши відповідні інструменти, навички, можливості, матеріали тим, хто безпосередньо щоденно готує їжу, успіх цієї реформи буде сумнівним", – наголосила вона.

Саме тому, як зазначила Шумік, МОН разом з Офісом реформ Кабінету міністрів працює над впровадженням нової професії "Кухар закладу освіти".

За її словами, наразі вже затвердили програму підвищення кваліфікації. Вона дозволить отримати всі необхідні навички роботи на новому обладнанні та з новими рецептами.

Нагадаємо, у МОН розповіли, як реформуватимуть шкільне харчування у 2024 році. Серед головних цілей – модернізація кухонь та їдалень в закладах освіти, підвищення кваліфікації кухарів та формування в українців здорових звичок.