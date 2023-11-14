У МОН розповіли, як реформуватимуть шкільне харчування: назвали 4 цілі

У Києві презентували Стратегію реформи шкільного харчування, затверджену наприкінці жовтня. До роботи над нею долучилися профільні міністерства, державні структури, представники партнерів України та активісти.

Мета реформи – забезпечити різноманітне, збалансоване і якісне харчування в школах і дошкільних закладах, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Київська область стала пілотним регіоном, який одним із перших почав упроваджувати зміни в організації системи харчування в закладах освіти та показав позитивні результати.

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У Офісі Президента кажуть, що одним із завдань на шляху просування реформи є розроблення та затвердження регіональних та місцевих стратегій по всій території України.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що держава докладає значних зусиль, щоби забезпечити здоровим харчуванням на безоплатній основі всіх учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій.

Проте зробити це власними ресурсами в теперішніх умовах Україна не може: лише серед учнів 1-11 класів пільговий статус мають близько 650 тисяч дітей, з них понад 223 тисячі – діти зі статусом ВПО.

Також з’явилася нова категорія дітей з пільговим статусом – ті, що постраждали від воєнних дій і збройних конфліктів. Загальні витрати на гаряче харчування для дітей цих категорій сягають 13,87 мільярда гривень.

"Діти мають отримувати в закладах освіти поживний здоровий обід "тут і зараз". Це питання, яке не можна відкласти до завершення війни", – сказав Лісовий.

Модернізація кухонь та їдалень в закладах освіти

У МОЗ зазначають, що в Україні вже розроблені, затверджені та впроваджують три технологічні моделі організації харчування в школах і садочках. Цей напрям робіт є одним з найвитратніших: відбудова та/або відновлення харчоблоків потребують чималих інвестицій.

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На 2024 рік з державного бюджету виділено 1,5 мільярда гривень субвенції на модернізацію харчоблоків у закладах загальної середньої освіти.

Підвищення кваліфікації кухарів

Зараз в Україні діють чотири кулінарні хаби, де проходять навчання тренери, які передаватимуть надалі свої знання кухарям закладів освіти.

Також розробляється навчальна програма і новий збірник рецептур для використання в закладах загальної середньої освіти, який має полегшити роботу шкільних кухарів.

Формування в українців здорових звичок

Ще одним з переліку головних завдань змін системи шкільного харчування є зменшення в Україні рівня поширення неінфекційних захворювань: діабету, серцево-судинних та онкологічних недуг.

До них призводять біологічні й поведінкові чинники, зокрема тютюнокуріння, вживання алкоголю, нестача фізичної активності та нездорове харчування.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, реформа має допомогти дітям сформувати звички, які дозволять уникнути проблем зі здоров'ям у майбутньому.

Як в Україні реформують шкільне харчування?

Реформа шкільного харчування в Україні стартувала у 2020 році з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

1 січня 2022 в українських школах запровадили оновлене меню для учнів. Розробляв його український кулінар Євген Клопотенко. Ключовою особливістю змін став перехід до більш здорового харчування: менше цукру, солі, хліба, жирів і субпродуктів.

Не всі батьки схвально відреагували на реформу, і навколо шкільного харчування виникла дискусія.

31 жовтня 2023 року Кабінет міністрів затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.

Ірина Батюк, УП. Життя