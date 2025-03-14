В Україні запрацювала електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру: що зміниться

В Україні запрацювала електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру

В Україні запрацювала електронна система рейтингового розподілу студентів-медиків в інтернатуру.

Випускники вперше зможуть обрати бажане місце з усіх запропонованих, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В новій електронній системі:

збиратиметься та аналізуватиметься успішність випускників вишів;

проводитиметься автоматизований рейтинговий розподіл в інтернатуру;

здійснюватиметься електронний супровід усього процесу підготовки інтернів;

формуватимуться електронні документи для проходження інтернатури.

Система унеможливлює зовнішнє втручання у процес рейтингового розподілу та впливу на його результати.

Вона інтегрована до єдиного порталу вакансій у медзакладах. Інтерни проходитимуть практичну частину підготовки за обраною спеціальністю на посадах, яких потребують заклади охорони здоров’я.

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Цьогоріч розподіл в інтернатуру відбуватиметься серед усіх випускників закладів вищої медичної та фармацевтичної освіти.

Рейтинговий бал формуватиметься на основі чотирьох показників:

КРОК-1 або КРОК Б (20% балу);

КРОК-2 (40%);

ОСКІ (20%);

середній бал випускника за всі роки навчання (20%).

Випускники вперше зможуть обрати бажаний варіант за спеціальністю з усіх наданих місць для державного розподілу в межах країни.

Спочатку зареєструватися у системі мають виші. Вони вноситимуть дані про випускника та його успішність. Частину інформації система отримає з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Після цього в системі реєструватимуться самі випускники, які зможуть перевірити свої дані.

Розрахунок рейтингу відбудеться автоматично. Після цього випускник зможе подати до п’яти заявок на розподіл.

Перший розподіл в системі відбудеться уже 17 березня для випускників зі спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" ("Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія") чотирьох університетів:

Запорізького державного медико-фармацевтичного університету;

Харківського національного медичного університету;

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Основний розподіл відбудеться у червні-липні. У ньому візьмуть участь понад 5 тисяч випускників за спеціальностями "Медицина", "Педіатрія" та "Медична психологія".

За наявності місць та за бажанням приєднатися зможуть випускники спеціальностей "Стоматологія" і "Фармація".

Нагадаємо, у 2024 році МОЗ вперше в історії української медичної освіти запровадило лікарську резидентуру – новий етап післядипломного навчання для лікарів, який дозволяє їм отримати вузькоспеціалізовані знання та навички для самостійної роботи.