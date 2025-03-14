В Україні запрацювала електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру: що зміниться
В Україні запрацювала електронна система рейтингового розподілу студентів-медиків в інтернатуру.
Випускники вперше зможуть обрати бажане місце з усіх запропонованих, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
В новій електронній системі:
- збиратиметься та аналізуватиметься успішність випускників вишів;
- проводитиметься автоматизований рейтинговий розподіл в інтернатуру;
- здійснюватиметься електронний супровід усього процесу підготовки інтернів;
- формуватимуться електронні документи для проходження інтернатури.
Система унеможливлює зовнішнє втручання у процес рейтингового розподілу та впливу на його результати.
Вона інтегрована до єдиного порталу вакансій у медзакладах. Інтерни проходитимуть практичну частину підготовки за обраною спеціальністю на посадах, яких потребують заклади охорони здоров’я.
Цьогоріч розподіл в інтернатуру відбуватиметься серед усіх випускників закладів вищої медичної та фармацевтичної освіти.
Рейтинговий бал формуватиметься на основі чотирьох показників:
- КРОК-1 або КРОК Б (20% балу);
- КРОК-2 (40%);
- ОСКІ (20%);
- середній бал випускника за всі роки навчання (20%).
Випускники вперше зможуть обрати бажаний варіант за спеціальністю з усіх наданих місць для державного розподілу в межах країни.
Спочатку зареєструватися у системі мають виші. Вони вноситимуть дані про випускника та його успішність. Частину інформації система отримає з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Після цього в системі реєструватимуться самі випускники, які зможуть перевірити свої дані.
Розрахунок рейтингу відбудеться автоматично. Після цього випускник зможе подати до п’яти заявок на розподіл.
Перший розподіл в системі відбудеться уже 17 березня для випускників зі спеціальності "Технології медичної діагностики та лікування" ("Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія") чотирьох університетів:
- Запорізького державного медико-фармацевтичного університету;
- Харківського національного медичного університету;
- Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
Основний розподіл відбудеться у червні-липні. У ньому візьмуть участь понад 5 тисяч випускників за спеціальностями "Медицина", "Педіатрія" та "Медична психологія".
За наявності місць та за бажанням приєднатися зможуть випускники спеціальностей "Стоматологія" і "Фармація".
Нагадаємо, у 2024 році МОЗ вперше в історії української медичної освіти запровадило лікарську резидентуру – новий етап післядипломного навчання для лікарів, який дозволяє їм отримати вузькоспеціалізовані знання та навички для самостійної роботи.