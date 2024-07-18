МОЗ вперше в історії запроваджує резидентуру – післядипломне навчання для лікарів

Міністерство охорони здоров’я вперше в історії української медичної освіти запроваджує лікарську резидентуру – новий етап післядипломного навчання для лікарів, який дозволяє їм отримати вузькоспеціалізовані знання та навички для самостійної роботи.

Про це повідомили у відомстві.

Першою спеціальністю, з якої стартує резидентура, стала нейрохірургія. Навчання для перших двох лікарів-резидентів розпочнеться у вересні 2024 року і триватиме три роки – до серпня 2027 року.

Лікарі отримуватимуть стипендію у розмірі 16 тисяч гривень на місяць.

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Щоб вступити на резидентуру, медики повинні пройти інтернатуру з хірургії, ортопедії і травматології або неврології, успішно скласти іспити та мати сертифікат лікаря-спеціаліста. Також потрібен досвід роботи за спеціальністю від одного до трьох років.

Навчання буде проводитися в університетах і наукових установах, які розроблять спеціальні програми у співпраці з медичними асоціаціями. Основний акцент зроблено на практичне навчання – воно становитиме 80% всього курсу.

Університети та клініки, де навчатимуться резиденти, мають відповідати високим стандартам. Наприклад, вони повинні мати сучасні симуляційні центри, де лікарі зможуть відпрацьовувати свої навички. Кожного резидента супроводжуватиме досвідчений керівник, який допомагатиме в навчанні та роботі.

В Україні вже існує підготовка лікарів через інтернатуру та спеціалізацію, але її тривалість не відповідає європейським стандартам.

"Впровадження лікарської резидентури, зокрема, і за вузькопрофільними високотехнологічними лікарськими спеціальностями, – важливий крок із реалізації положень чинного законодавства та інтеграції української медичної освіти до європейського освітнього та медичного просторів", – вважають у МОЗ.

Після запровадження резидентури вже не проводитимуть курси спеціалізації для отримання сертифіката лікаря-нейрохірурга.

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