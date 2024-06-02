"Доступно!" В Україні запрацював чат-бот для пошуку безбарʼєрних локацій

В Україні запрацював чат-бот, за допомогою якого люди з інвалідністю, похилого віку та маломобільні групи населення можуть знайти найближчу безбар'єрну локацію.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Чат-бот працює у Viber і Telegram. Посилання на сервіси:

у Viber – http://www.viber.com/uadostupnobot;

у Telegram – https://t.me/uadostupnobot.

В ньому зібрано інформацію про понад 5 тисяч об’єктів. Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації, для цього розробники опрацювали та додали до чатбота дані з різних джерел, зокрема:

Єдиного державного вебпорталу відкритих даних і міських порталів відкритих даних;

реєстру ЦНАПів порталу "Дія";

сайтів та карт місцевої влади, списків укриттів;

мапи ГО "ЛУН Місто" про доступність об'єктів міського простору Києва, Тернополя, Вінниці, Рівного, Дніпра, Хмельницького, Чернівців.

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Також у сервісі "Доступно!" є інструмент перевірки локацій у містах, адже дані про елементи безбар'єрності об'єктів можуть відрізнятися від заявлених параметрів. Наприклад, пандус має завеликий кут нахилу або підйомник не працює.

Користувачі також можуть самостійно перевірити доступність локації та залишити свій коментар у сервісі. Це сприятиме подальшому вдосконаленню інформаційної бази безбар'єрних локацій, адже результати відображатимуться у чат-боті.

Нагадаємо, в Україні лише 10% укриттів є інклюзивними.