В Україні лише 10% укриттів є інклюзивними – міністр

В Україні є менше ніж 10% інклюзивних укриттів

В Україні – менш як 10% інклюзивних укриттів, до яких мають безперешкодний доступ люди з інвалідністю та маломобільні групи населення.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко, передає Укрінформ.

"Ситуація з укриттями в Україні не дуже втішна. Ми маємо менше 10% об'єктів, які є інклюзивними. Загальний фонд укриттів близько 60 тисяч об'єктів, з них лише 5 тисяч об'єктів є інклюзивними", – сказав Ткаченко.

Він зауважив, що облаштування інклюзивного доступу до укриттів – це відповідальність місцевих органів влади. На це окремо гроші з бюджету не виділятимуть: власники захисних споруд цивільного захисту мають планувати свої бюджети таким чином, щоб не тільки робити ремонт в укриттях, а й додавати інклюзивні елементи.

Читайте також : Укриття шкіл та садочків під час навчального процесу доступні лише для учнів та освітян – постанова КМУ

Ткаченко нагадав, що в Україні затвердили нові норми будівництва укриттів.

"Сьогодні всі укриття, які будуються та реконструюються, обов'язково мають бути інклюзивними. Це дуже важливо, оскільки людей з інвалідністю багато і їх буде більше, бо у нас триває повномасштабна війна", – зауважив посадовець.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Україні змінили правила перебування в укриттях та нарешті дозволили брати з собою тварин.

Найближче укриття можна знайти на інтерактивній карті в застосунку "Дія".