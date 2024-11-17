Уряд затвердив покращене харчування для військовослужбовців у лікарнях: що зміниться

Українські захисники, які перебувають у медичних закладах, отримуватимуть покращене харчування – за стандартами НАТО.

Новий порядок передбачає запровадження спеціально розробленого раціону для військовослужбовців.

Відповідний механізм затвердив Кабінет Міністрів України.

Відтепер українські військовослужбовці отримуватимуть харчування за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО навіть у цивільних лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

"Кожен захисник, який ризикує своїм життям заради нашої свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо наших військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу", – пояснив заступник міністра оборони України, бригадний генерал Сергій Мельник.

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Новий порядок передбачає запровадження раціону, спеціально розробленого для військовослужбовців. Відповідно до нього, для кожного захисника визначено добовий перелік продуктів, їхню кількість та вагу. При цьому мають враховувати специфічні потреби пацієнтів.

За словами Сергія Мельника, цей механізм зможе забезпечити бійців повноцінним харчуванням для швидкого відновлення організму. Зокрема, в раціоні має бути врахована підвищена потребу в білках, вітамінах і калоріях.

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"Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міністерством оборони.

Цей Каталог містить актуальні ціни на продукти, і саме вони беруться до уваги під час визначення вартості харчування на один ліжко-день у медзакладах", – додав заступник міністра оборони.

Кабмін ухвалив постанову, яка також передбачає порядок компенсації витрат на харчування військових для цивільних медзакладів.

Нагадаємо, у серпні 2024 року бойовий медик Петро Конопля оголосив про голодування через неналежні умови та погане харчування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

Незадовільні умови тоді підтвердила представниця уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Після розголосу волонтери взялися допомогти лікарні з харчуванням.

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Після трьох Петро Конопля повідомив, що завершує голодування. Тоді очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер пояснив, що з 1 жовтня в лікарні зміниться форма харчування.

Під час перехідного періоду їжу для цивільних та військових у медзакладі мали закуповувати в мережі супермаркетів Одеси.

Натомість в листопаді Петро Конопля заявив, що через кілька місяців після розголосу ситуація з харчуванням в медичних закладах країни не покращилася, а подекуди стала гіршою. За словами військового, до нього продовжують звертатися захисники, які скаржаться на раціон під час лікування.

Зокрема йшлося про "Багатопровільний шпиталь ветеранів" в Одесі та лікарні в Горішніх Плавнях та Харкові. В одеському закладі заперечили звинувачення.