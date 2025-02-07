В Україні запровадять реабілітаційну монопослугу: що це таке і як працюватиме

Уряд ухвалив постанову про запровадження нового формату реабілітаційної допомоги – монопослуги.

Вона передбачає, що фахівці (фізичний терапевт, ерготерапевт чи терапевт мови та мовлення) за потреби зможуть надавати допомогу окремо від реабілітаційних команд – самостійно або разом із сімейними лікарями.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Послуги надаватимуть в амбулаторних умовах, вдома у пацієнта або в громаді, де він проживає.

"Таким чином пацієнти зможуть отримувати амбулаторну реабілітаційну допомогу швидше та ближче до дому, а отже не лише продовжити відновлення після виписки з лікарні, а й паралельно навчатися чи працювати.

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Лікарні ж зосередяться на складніших випадках, що зменшить навантаження на стаціонари", – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У випадках, коли послуги з реабілітації надаватимуться на первинному рівні медичної допомоги, складання індивідуального плану не буде обов’язковим – достатньо лише направлення від сімейного лікаря.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік станів здоровʼя, при яких фахівець з реабілітації зможе самостійно надавати послуги на первинному рівні медичної допомоги за направленням сімейного лікаря.

Раніше ми розповідали, що Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік тестів, шкал аналізу та методик, за якими фахівці з реабілітації зможуть оцінювати функціонування пацієнта, що потребує реабілітації.