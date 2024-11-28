Реабілітація після хвороб: у МОЗ затвердили методики, за якими оцінюватимуть стан пацієнтів

Фахівці з реабілітації зможуть самостійно обирати інструменти з переліку

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік тестів, шкал аналізу та методик, за якими реабілітологи зможуть оцінювати функціонування пацієнта, що потребує реабілітації.

Відповідний наказ ухвалив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. У ньому зібрали інструменти, які допоможуть фахівцям із реабілітації встановити стан пацієнтів, які мають 20 поширених захворювань та станів, кажуть у МОЗ.

Зокрема, йдеться про:

церебральний параліч ;

розсіяний склероз ;

ураження нервової системи в гострому та післягострому періодах;

травми спинного мозку в післягострому та довготривалому періодах;

гострий мозковий інсульт ;

травми головного мозку;

гострий запальний артрит ;

анкілозуючий спондиліт (запальна хвороба суглобів хребта);

хронічний поширений біль;

біль у попереку ;

м’язово-скелетні ураження в гострому та післягострому періодах;

остеоартрит ;

остеопороз ;

ревматоїдний артрит;

обструктивні захворювання легень;

кардіореспіраторні стани в гострому та післягострому періодах;

ішемічна хвороба серця;

ураження кисті.

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Фахівці можуть самостійно обирати, які інструменти із затвердженого переліку використовувати для оцінювання стану пацієнта.

У МОЗ вважають, що документ також допоможе в підготовці студентів до практичної роботи, оскільки здобувачі освіти під час навчання зможуть вивчати затверджені інструменти оцінки.

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Нагадаємо, на початку 2023 року до Програми медичних гарантій додали нові пакети послуг, які зебезпечують безкоштовне реабілітаційне лікування дорослих та дітей.

Реабілітаційну допомогу можна отримати в стаціонарних та амбулаторних умовах у медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ.

У листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський під час презентації Плану стійкості заявив, що в 2025 році кожна громада країни, де є медичний заклад, має створити власне реабілітаційне відділення для військових та тих, хто повернуся з полону.