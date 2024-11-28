Реабілітація після хвороб: у МОЗ затвердили методики, за якими оцінюватимуть стан пацієнтів
Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік тестів, шкал аналізу та методик, за якими реабілітологи зможуть оцінювати функціонування пацієнта, що потребує реабілітації.
Відповідний наказ ухвалив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. У ньому зібрали інструменти, які допоможуть фахівцям із реабілітації встановити стан пацієнтів, які мають 20 поширених захворювань та станів, кажуть у МОЗ.
Зокрема, йдеться про:
- церебральний параліч;
- розсіяний склероз;
- ураження нервової системи в гострому та післягострому періодах;
- травми спинного мозку в післягострому та довготривалому періодах;
- гострий мозковий інсульт;
- травми головного мозку;
- гострий запальний артрит;
- анкілозуючий спондиліт (запальна хвороба суглобів хребта);
- хронічний поширений біль;
- біль у попереку;
- м’язово-скелетні ураження в гострому та післягострому періодах;
- остеоартрит;
- остеопороз;
- ревматоїдний артрит;
- обструктивні захворювання легень;
- кардіореспіраторні стани в гострому та післягострому періодах;
- ішемічна хвороба серця;
- ураження кисті.
Фахівці можуть самостійно обирати, які інструменти із затвердженого переліку використовувати для оцінювання стану пацієнта.
У МОЗ вважають, що документ також допоможе в підготовці студентів до практичної роботи, оскільки здобувачі освіти під час навчання зможуть вивчати затверджені інструменти оцінки.
Нагадаємо, на початку 2023 року до Програми медичних гарантій додали нові пакети послуг, які зебезпечують безкоштовне реабілітаційне лікування дорослих та дітей.
Реабілітаційну допомогу можна отримати в стаціонарних та амбулаторних умовах у медичних закладах, які уклали договір з НСЗУ.
У листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський під час презентації Плану стійкості заявив, що в 2025 році кожна громада країни, де є медичний заклад, має створити власне реабілітаційне відділення для військових та тих, хто повернуся з полону.