В Україні стартує безкоштовна програма перекваліфікації для тих, хто втратив роботу через війну

В Україні запустили програму безоплатної перекваліфікації для українців

Українці, які втратили роботу через війну, зможуть взяти участь в безоплатній програмі переквалівкації "Нова професія: від навчання до працевлаштування".

Про це йдеться на сайті платформи онлайн-освіти Prometheus, яка реалізує проєкт.

Реєстрація на програму відкрита з 31 липня до 15 серпня.

Серед курсів, які пропонує програма:

"Бізнес-аналітик"

"HR-менеджер";

"Менеджер з продажів";

"Проєктний менеджер";

"Аудитор";

"Маркетинг-менеджер".

Також буде доступний тритижневий інтенсив з працевлаштування, де учасники зможуть дізнатися про нюанси пошуку роботи, підготовки резюме, використання LinkedIn та написання супровідного листа.

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Учасники програми можуть обрати один із доступних курсів та безкоштовно пройти навчання. Під час занять громадяни отримуватимуть підтримку від менторів і можливість нетворкінгу з іншими учасниками.

Після завершення курсу випускники отримають сертифікат про нову кваліфікацію. Окрім цього, їм допоможуть скласти резюме та підготуватися до співбесід.

Охочим взяти участь у програмі треба заповнити форму реєстрації за посиланням.

Результати відбору повідомлять у листі на електронну адресу, котра була вказана при реєстрації, до 21 серпня включно.

Навчання першої групи розпочнеться 3 вересня 2024 р. на платформі Prometheus. У першій групі передбачено навчання за напрямками "Бізнес-аналітик" та "HR-менеджер".

Програма реалізується за підтримки USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та таких компаній, як-от lifecell, SkyUp Airlines, Join UP!, OLX, EY, Comfy і Jooble.



Раніше ми розповідали, що на основі штучного інтелекту розробили тест, який допоможе вступникам визначитись з їхньою майбутньою професією.