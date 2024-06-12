Для вступників створили онлайн-калькулятор для розрахунку конкурсного бала: як скористатися

Для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор.

Він доступний на офіційному сайті вступної кампанії, повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Калькулятор обчислює бал за результатами НМТ/ЗНО. Також у пригоді стане порядок прийому студентів під час вступної кампанії у 2024 році. В ньому зазначені коефіцієнти, які потрібні для заповнення деяких полів.

Як користуватись онлайн-калькулятором

Треба заповнити поля з балами вступних випробувань (НМТ/ЗНО) та відповідними коефіцієнтами для обраної спеціальності (додаток 7 у Порядку прийому студентів).

У МОН наголосили, що для НМТ/ЗНО всіх років діють коефіцієнти 2024 року.

Якщо вступ передбачає творчий конкурс, то треба додатково заповнити поле "Вступне випробування 5" з відповідним коефіцієнтом з додатку 7.

Студентам, які планують вступати на бакалаврат за напрямками аграрних наук, економіки та управління, і склали або реєструвались на єдине фахове вступне випробування, треба заповнити "Вступне випробування 6" із ваговим коефіцієнтом 1.

Якщо маєте, зазначте суму додаткових балів:

▪️ від 0–10 — за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ЗВО для вступу до нього на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6);

▪️ 10 — заповнюють призери та переможці чемпіонатів Європи та світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), Всесвітньої гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на спеціальності Середня освіта (Фізична культура) та Фізична культура і спорт.

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Є також додаткові коефіцієнти, які варто додати:

▪️ регіональний коефіцієнт

Якщо обраний ЗВО розташований у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській – коефіцієнт 1,07; у Дніпропетровській та Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області – 1,04.

▪️ галузевий коефіцієнт — 1,02, якщо подаєте заяви з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому).

Після того, як усі необхідні дані внесені, потрібно натиснути "Розрахувати" та отримати результат.

"Калькулятор достатньо гнучкий і враховує різні ситуації та бонуси для вступників. Головне — правильно заповнити потрібні поля", – додали у МОН.