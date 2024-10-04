В Україні запустили чат-бот для жінок, які хочуть долучитися до війська: чим він корисний

В Україні запустили чат-бот для жінок, які хочуть стати на захист країни

Рух VETERANKA запустив чат-бот для цивільних жінок, які бажають стати на захист Батьківщини.

Він містить покрову інструкцію, яка допомагає знайти відповіді на питання щодо мобілізації, підготовчих курсів і навіть дотримання гігієни в умовах бойових дій.

Про це йдеться на сайті громадської організації.

Бот має назву @recruitment_guide_bot. За допомогою нього жінки можуть дізнатися про можливості щодо підготовки цивільних до служби, опанування основ тактичної медицини, а також отримати перелік платформ з військовими вакансіями, відповідями на юридичні питання.

Крім того, чат-бот дає можливість дізнатися історії новобраниць і захисниць із досвідом.

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Чат-бот від VETERANKA VETERANKA

Значну увагу розробники приділили жіночому досвіду на війні. Зокрема, там можна знайти:

алгоритм дій при сексуальному насильстві;

список організацій, які допомагають жінкам на фронті;

поради щодо жіночого здоров’я (зокрема, як давати раду менструаціям та що робити для профілактики захворювань органів малого таза в польових умовах).

Як розповіла в коментарі "УП. Життя" очільниця руху VETERANKA Катерина Приймак, у перші дні запуску чат-бот "ліг" через через те, що в ньому одночасно зафіксували близько тисячі користувачок.

"Я не можу сказати, що це багато, але й не мало. Якщо кожна з них підпише контракт, то це буде дуже велика кількість.

Ми вже виправили перші помилки, які виникали. Водночас нам вдалося все настільки деталізувати, що додаткових конкретних питань поки не отримували. Але можливість зворотного зв’язку є – щоб поставити питання, попросити поменторити процес мобілізації", – зазначила Приймак.

За її словами, на ідею створення чат-бота надихнула військовослужбовиця Юлія Микитенко – її пост про гігієну на передовій розлетівся соцмережами та дуже зацікавив цивільних.

"Ми зрозуміли, що жінку, яка зараз хоче прийти в армію, хвилюють абсолютно інші питання – не ті, що хвилювали нас у 2014 році. Часто питають про сексуальні домагання – чи є такі випадки, що робити в разі їхнього виникнення, чи захищена жінка. Ми це комунікуємо.

Жінок зараз більше цікавлять права, сексизм, рівність – ми тоді таких слів ніби й не знали", – розповідає очільниця VETERANKA.

Катерина Приймак також додає, що хвилюються майбутні військовослужбовиці й через інші питання – комусь немає на кого залишити кішку, хтось не знає, як закрити ФОП, інші не можуть наважитися зробити цей крок і позбавити себе певних свобод.

За її словами, VETERANKA має партнерів, які можуть допомогти жінкам у розв’язанні багатьох проблем – юридичних, медичних, освітніх, кар’єрних.

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що понад 10 тисяч жінок наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту.