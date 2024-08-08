В Україні запустили цикл освітніх програм з кібербезпеки: перша – про сексуальне насильство в інтернеті

Офіс генерального прокурора, Міністерство цифрової трансформації та платформа "Дія.Освіта" запустили серію освітніх програм з кіберзахисту.

У межах цих програм фахівці нададуть рекомендації, як розпізнати кіберзлочини та не стати їх жертвою, а також, що робити, якщо людина постраждала, повідомляє Офіс генпрокурора.

Наразі стартувала перша програма – це гайд "Сексуальне насильство в інтернеті: що це і як запобігти". Вона спеціально розроблена для батьків, опікунів, дітей і підлітків.

У цьому гайді можна знайти прості поради, як захистити своїх дітей в інтернеті та допомогти їм почуватися безпечно.

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Там також наведені приклади різних форм сексуального насильства в інтернеті та є практичні поради щодо налаштування приватності і захисту гаджетів.

Крім того, в гайді є інструкції на випадок, якщо дитина стала жертвою насильства, а також рекомендації щодо співпраці з правоохоронними органами.

Цей гайд можна знайти на платформі Дія.Освіта за посиланням.

Раніше ми розповідали, що в Україні створили дашборд "гарячих ліній" для постраждалих від домашнього насильства.