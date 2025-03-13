В Україні запрацювала офіційна пошта, куди військові можуть подати звернення щодо захисту своїх прав

Звернення надходитимуть до Уповноваженої з питань захисту військовослужбовців Ольги Решетилової

В Україні запрацювала офіційна електронна пошта, куди військові та їхні рідні можуть подавати звернення щодо захисту своїх прав.

Заявки отримуватиме Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова (Кобилинська).

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

"У перші місяці роботи ми приймали звернення різними каналами комунікацій. Це дало змогу розв’язати найбільш гострі питання, виявити найбільш поширені проблеми, а також налагодити взаємодію для їхнього подолання.

Зараз ми переходимо на офіційний канал прийому звернень від військових та їхніх рідних", – зазначила Ольга Решетилова (Кобилинська).

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Щоб скерувати звернення на розгляд Уповноваженої президента, необхідно:

скласти письмову (друковану або від руки) заяву на ім’я уповноваженої з детальним описом суті звернення;

додати вичерпний перелік документів, які підтверджують звернення;

надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку [email protected] , а також залишити email і номер мобільного телефону для зворотнього зв’язку.

Перехідний період для опрацювання звернень, які раніше надходили на месенджери, триватиме до 7 квітня.

Додамо, що Ольгу Решетилову призначили Уповноваженою з питань захисту військових наприкінці грудня 2024 року. Вона – правозахисниця, волонтерка та журналістка.

У 2014 році стала співзасновницею одного з найбільших фондів підтримки української армії "Повернись живим". Також вона є головою "Медійної ініціативи за права людини".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди можуть звертатись військові у разі порушення їхніх прав.