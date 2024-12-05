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МОН запустило платформу для ветеранів, де можна знайти понад тисячу навчальних програм

Альона Павлюк — 5 грудня, 14:27
МОН запустило платформу для ветеранів, де можна знайти понад тисячу навчальних програм
В Україні запустили платформу з пошуку освітніх можливостей для ветеранів
LukaFunduk/Depositphotos

Міністерство освіти і науки створило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів.

Вона містить каталог з інформацією про навчання, повідомили у МОН.

"Презентували один з інструментів, що надасть змогу нашим захисникам і захисницям, які повертаються до цивільного життя, знайти доступні можливості для оновлення знань у тих сферах, які їм були цікавими до служби, або набути нових – через перекваліфікацію", зазначив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Платформу "Освіта для ветеранів" розробили разом із програмою Skills4Recovery. Вона містить понад 1,2 тисячі освітніх можливостей: від короткострокових курсів до повноцінних навчальних програм у закладах професійної, передвищої та вищої освіти.

Вона пропонує:

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  • каталог програм формального й неформального навчання з інформацією про доступність закладу освіти, умови вступу, можливості фінансування тощо;
  • інклюзивний інтерфейс для зручного користування, зокрема з адаптацією для людей з порушенням зору.

Також на платформі можна знайти прогноз щодо найактуальніших професій до 2027 року. Йдеться про:

  • працівників сфери оборони;
  • водіїв та робітників з обслуговування пересувної техніки та установок;
  • фахівців у галузі охорони здоров'я;
  • фахівців з видобутку корисних копалин;
  • технічних фахівців у галузі прикладних наук та техніки;
  • працівників соціальної сфери та страхування;
  • професіоналів у галузі фізичних, математичних та технічних наук;
  • фахівців у сферах будівництва та промисловості;
  • керівників підприємств, установ та організацій.

"Переконаний, що ветеранська політика у сфері освіти не обмежується пільгами й бюджетними місцями, вона насамперед – про нові можливості, які ми можемо запропонувати нашим ветеранам і ветеранкам відповідно до їхніх освітніх інтересів та потреб", – додав Лісовий.

Нагадаємо, в Україні презентували пілотний проєкт, спрямований на розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни. Новий пакет послуг включатиме низку медичних і соціальних заходів.

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