МОН запустило платформу для ветеранів, де можна знайти понад тисячу навчальних програм
Міністерство освіти і науки створило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів.
Вона містить каталог з інформацією про навчання, повідомили у МОН.
"Презентували один з інструментів, що надасть змогу нашим захисникам і захисницям, які повертаються до цивільного життя, знайти доступні можливості для оновлення знань у тих сферах, які їм були цікавими до служби, або набути нових – через перекваліфікацію", – зазначив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.
Платформу "Освіта для ветеранів" розробили разом із програмою Skills4Recovery. Вона містить понад 1,2 тисячі освітніх можливостей: від короткострокових курсів до повноцінних навчальних програм у закладах професійної, передвищої та вищої освіти.
Вона пропонує:
- каталог програм формального й неформального навчання з інформацією про доступність закладу освіти, умови вступу, можливості фінансування тощо;
- інклюзивний інтерфейс для зручного користування, зокрема з адаптацією для людей з порушенням зору.
Також на платформі можна знайти прогноз щодо найактуальніших професій до 2027 року. Йдеться про:
- працівників сфери оборони;
- водіїв та робітників з обслуговування пересувної техніки та установок;
- фахівців у галузі охорони здоров'я;
- фахівців з видобутку корисних копалин;
- технічних фахівців у галузі прикладних наук та техніки;
- працівників соціальної сфери та страхування;
- професіоналів у галузі фізичних, математичних та технічних наук;
- фахівців у сферах будівництва та промисловості;
- керівників підприємств, установ та організацій.
"Переконаний, що ветеранська політика у сфері освіти не обмежується пільгами й бюджетними місцями, вона насамперед – про нові можливості, які ми можемо запропонувати нашим ветеранам і ветеранкам відповідно до їхніх освітніх інтересів та потреб", – додав Лісовий.
Нагадаємо, в Україні презентували пілотний проєкт, спрямований на розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни. Новий пакет послуг включатиме низку медичних і соціальних заходів.