МОН запустило платформу для ветеранів, де можна знайти понад тисячу навчальних програм

В Україні запустили платформу з пошуку освітніх можливостей для ветеранів

Міністерство освіти і науки створило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів.

Вона містить каталог з інформацією про навчання, повідомили у МОН.

"Презентували один з інструментів, що надасть змогу нашим захисникам і захисницям, які повертаються до цивільного життя, знайти доступні можливості для оновлення знань у тих сферах, які їм були цікавими до служби, або набути нових – через перекваліфікацію", – зазначив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Платформу "Освіта для ветеранів" розробили разом із програмою Skills4Recovery. Вона містить понад 1,2 тисячі освітніх можливостей: від короткострокових курсів до повноцінних навчальних програм у закладах професійної, передвищої та вищої освіти.

Вона пропонує:

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каталог програм формального й неформального навчання з інформацією про доступність закладу освіти, умови вступу, можливості фінансування тощо;

інклюзивний інтерфейс для зручного користування, зокрема з адаптацією для людей з порушенням зору.

Також на платформі можна знайти прогноз щодо найактуальніших професій до 2027 року. Йдеться про:

працівників сфери оборони;

водіїв та робітників з обслуговування пересувної техніки та установок;

фахівців у галузі охорони здоров'я;

фахівців з видобутку корисних копалин;

технічних фахівців у галузі прикладних наук та техніки;

працівників соціальної сфери та страхування;

професіоналів у галузі фізичних, математичних та технічних наук;

фахівців у сферах будівництва та промисловості;

керівників підприємств, установ та організацій.

"Переконаний, що ветеранська політика у сфері освіти не обмежується пільгами й бюджетними місцями, вона насамперед – про нові можливості, які ми можемо запропонувати нашим ветеранам і ветеранкам відповідно до їхніх освітніх інтересів та потреб", – додав Лісовий.

Нагадаємо, в Україні презентували пілотний проєкт, спрямований на розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни. Новий пакет послуг включатиме низку медичних і соціальних заходів.