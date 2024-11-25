В Україні стартує запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин: що відомо про перший етап

В Україні запустили реєстр для ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Наразі стартував перший етап, на якому до роботи з платформою залучатимуть ветклініки та лікарів.

Для них запланували навчальні вебінари. Також вони зможуть отримати консультацію щодо авторизації.

Як повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, Єдиний державний реєстр домашніх тварин допоможе запобігти поширенню небезпечних хвороб, наблизити українське законодавство щодо поводження з тваринами до європейського та сформувати культуру "відповідальних власників".

Реєстр функціонує на платформі Дія.Engine. Там зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів, зокрема:

кличка і опис тварини;

інформація про вакцинацію та біостерилізацію;

контакти власників або утримувачів;

інші суттєві для здоров’я тварини дані.

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"Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.

Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ", – йдеться у повідомленні.

Платформу запускатимуть у два етапи. На першому ветеринарні клініки та лікарі можуть авторизуватись, подавши заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини має заповнити заяву у кабінеті Реєстру. Цей процес займає не більше 30 хвилин.

Впродовж 10 робочих днів Держпродспоживслужба перевіряє її, погоджує чи відхиляє та надсилає сповіщення про результат розгляду на електронну пошту заявника.

"Після підтвердження авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть чотирилапих пацієнтів. Після цього з реєстрації ветлікарі мають зайти до своїх кабінетів у Реєстрі та дозаповнити дані про себе", – розповіли у Мінагрополітики.

Після успішної авторизації, яка відбувається лише через державний інтерфейс, ветеринарний заклад готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску – кампанія з реєстрації тварин. Про неї оголосять додатково.

Використання Реєстру має низку переваг. Серед них:

відновлення втрачених документів і даних про зареєстровану тварину;

пошук загублених тварин;

спрощені подорожі з тваринами у межах України (така можливість з'явиться наступного року – після того, як в "Дії" з’явиться ветеринарний паспорт).

Нагадаємо, у січні 2024 року в Україні офіційно дозволили перебувати в укритті з тваринами. Раніше ми розповідали, що робити, якщо вас з чотирилапим відмовилися туди впускати.