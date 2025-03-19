В Україну повернули дівчину, яка понад 10 років жила в окупації

Дівчина жила в окупації з 2014 року

На підконтрольну Україні територію вдалося вивезти 18-річну дівчину, яка понад 10 років прожила в російській окупації.

Рідне місто Аліни (ім'я змінено з метою безпеки) окупувати війська РФ у 2014 році. Тоді їй було сім років, розповіли в ініціативі Bring Kids Back UA.

Усе дитинство та підлітковий період дівчина прожила в атмосфері російської пропаганди, однак продовжувала прагнути зберегти зв'язок з Україною.

"Попри обставини, дівчина намагалася навчатися онлайн в українській школі, мріяла здобути вищу освіту та будувати майбутнє в Україні", – розповіли в Bring Kids Back UA.

Після досягнення повноліття Аліна вирішила виїхати з окупації, тому звернулася до друзів із Харкова, з якими підтримувала зв'язок. Ті своєю чергою знайшли допомогу у волонтерів.

РЕКЛАМА:

Спільними зусиллями дівчину вдалося евакуювати та безпечно доставити на підконтрольну Україні територію.

Після повернення на неї чекає тривала реінтеграція та адаптація до нового життя – з цим їй допомагатимуть психологи.

Раніше з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області повернули 22-річного хлопця, вся родина якого була в російському полоні. Сам юнак пережив катування росіян.