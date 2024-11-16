До України повернули ще 15 дітей з тимчасово окупованих територій

З тимчасово окупованих Донецької, Запорізької та Херсонської областей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 15 дітей.

Про це повідомив засновник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Він зауважив, що історія кожної врятованої дитини важка й заслуговує окремої уваги.

Перша історія стосується молодої мами Віталіни. Вона була на останніх місяцях вагітності, коли росіяни зайшли в її село. Їй довелось народити дитину в окупації та отримати російські документи, аби в жінки не забрали маля.

Також на підконтрольну Україні територію повернули Марічку, яку окупанти змушували ходили до російської школи говорити там тільки російською та вчити вірші про "велич Росії".

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"Коли дівчині виповнилося 18, росіяни поставили її перед вибором: або ти стаєш "русской", або "береш воду і йдеш на Україну пішки", – переповідає її історію Микола Кулеба.

Ще одна дівчина, яку повернули, – Олена. ЇЇ дім затонув через підрив Каховської ГЕС. Під водою опинилось все нажите батьками майно та домашні тварини. Жінка наважилась виїжджати з окупації заради сина, бо хлопчик почав впадати в депресію.

Дітям в окупації загрожувала примусова мілітаризація. Наприклад, Кирилу вручили повістку у 17-річному віці.

Схожа ситуація була й у Катерини – її сину також погрожували службою в армії на боці окупантів.

Також вдалося вивезти з окупації дівчинку Сашу. З перших днів окупації рідного міста росіяни зайняли дитячий табір, в якому працювала її мама. Вони змушували жінку повертатися на роботу, а дівчину – читати російські пропагандистські книжки.

Загалом від початку вторгнення благодійній організації Save Ukraine вдалось повернути 538 дітей.