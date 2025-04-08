Допомогли возз’єднатися з батьком: з окупації в Україну повернули чотирирічну дівчинку

Українські правозахисники допомогли виїхати з тимчасово окупованих територій чотирирічній дівчинці.

З початку великої війни дитина проживала у окупованому Росією місті разом із бабусею, доки її батько безуспішно намагався організувати для родини евакуацію

Про це повідомила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

"Маленькій Марічці був всього рік, коли почалась повномасштабна війна. Вона була з бабусею в місті, яке опинилось під окупацією Росії з перших днів вторгнення.

Дитячі роки дівчинки, які мали б стати найщасливішими, обернулись справжнім жахом через відсутність води та електрики, постійні обстріли та загрозу депортації окупаційною владою", – йдеться у повідомленні.

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Батько дитини, який перебував на підконтрольній Україні території, тривалий час намагався самотужки організувати евакуацію, але зусилля були марними.

"Зрештою він звернувся до Української мережі за права дитини, яка допомогла організувати безпечний маршрут і супроводжувала дитину до моменту возз’єднання з батьком", – зазначила Дарія Зарівна.

Загалом станом на березень 2025 року в Україну вдалося повернути 1247 дітей. Водночас щонайменше 1,6 мільйона дітей досі залишаються на тимчасово окупованих РФ територіях.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали історію 16-річного українського підлітка, якого викрали з Херсону російські окупанти та відправили у так званий "табір перевиховання". Хлопець всіляко висловлював супротив і одного разу зняв з флагштоку російський прапор і повісив замість нього своє спіднє.