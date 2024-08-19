"Все буде UA!": "Укрпошта" показала марку, присвячену 33-й річниці незалежності України

В "Укрпошті" показали марку, присвячену 33-й річниці незалежності України.

На неї вже відкрили передзамовлення, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Марка "Все буде UA!" має форму карти України. Її створив художник Нікіта Тітов.

Тираж нової марки – 800 тисяч екземплярів.

"Коли ми говоримо "Все буде Україна", ми говоримо про бабусин сад зі старезними яблунями, гірські вершини й полонини, ковилові степи, чайок біля моря...

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Коли ми говоримо "Все буде Україна", ми говоримо про дім, куди можна повернутися будь-якої миті", – зазначили в "Укрпошті".

Передзамовити марку можна з 19 серпня, а з 23 серпня вона буде доступна до купівлі онлайн та у відділеннях. ⠀

"Ми точно знаємо, що перемога за Україною. Ми усі мріємо, щоб рідні знову обійнялися. Щоб військові забули про вагу спорядження. А єдиною турботою стало відновлення країни та її економіки.

Ми точно знаємо, що все буде Україна", – додав Смілянський.

Нагадаємо, "Укрпошта" випустила марки зі скіфським золотом.