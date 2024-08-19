"Все буде UA!": "Укрпошта" показала марку, присвячену 33-й річниці незалежності України
В "Укрпошті" показали марку, присвячену 33-й річниці незалежності України.
На неї вже відкрили передзамовлення, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Марка "Все буде UA!" має форму карти України. Її створив художник Нікіта Тітов.
Тираж нової марки – 800 тисяч екземплярів.
"Коли ми говоримо "Все буде Україна", ми говоримо про бабусин сад зі старезними яблунями, гірські вершини й полонини, ковилові степи, чайок біля моря...
Коли ми говоримо "Все буде Україна", ми говоримо про дім, куди можна повернутися будь-якої миті", – зазначили в "Укрпошті".
Передзамовити марку можна з 19 серпня, а з 23 серпня вона буде доступна до купівлі онлайн та у відділеннях. ⠀
"Ми точно знаємо, що перемога за Україною. Ми усі мріємо, щоб рідні знову обійнялися. Щоб військові забули про вагу спорядження. А єдиною турботою стало відновлення країни та її економіки.
Ми точно знаємо, що все буде Україна", – додав Смілянський.
Нагадаємо, "Укрпошта" випустила марки зі скіфським золотом.