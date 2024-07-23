"Укрпошта" випустила дві марки, присвячені українським медикам

Укрпошта випустила серію марок "Героїчні професії", у якій дві марки присвячені роботі цивільних та бойових медиків, "Янголи війни" – "Медики. На полі бою" і "Медики. В операційній".

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він зазначив, що це не перший в історії поштового оператора блок марок, присвячений лікарям – раніше випустили серію "Передова" про роботу медиків під час пандемії COVID-19.

"Тепер той час здається найменшим викликом для людей цієї професії, як-от коли ми всі спостерігали за героїчною роботою лікарів "Охматдиту" під час варварської атаки держави-агресорки.

За кілька тижнів до цього вся країна проводжала бойову медикиню добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірину Цибух, яка загинула на фронті, як і, на жаль, ще десятки лікарів та медикинь. Тому "Укрпошта" не змогла залишитися осторонь дій цих героїчних людей", – розповів Смілянський.

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Автором марок є Олександр Охапкін.

Новинка від "Укрпошти" - "Янголи війни" Ігор Смілянський

За словами очільника підприємства, цей випуск є благодійним, тобто 5 гривень з продажу кожної марки перераховуватимуть на рахунки українських шпиталів.

Блок марок, а також листівки та конверти, уже доступні до передзамовлення.

У п’ятницю, 26 липня, марки запустять в обіг.

Нагадаємо, нещодавно "Укрпошта" анонсувала випуск марок, присвячений українським спортсменам, які цьогоріч представлятимуть нашу країну на літніх Олімпійських іграх в Парижі.