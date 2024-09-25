В УКУ створили стипендію пам'яті жінок сім'ї Базилевич, які загинули від російської ракети у Львові

В УКУ започаткували стипендію в пам'ять про загиблих жінок Базилевичей

У пам’ять про студентку Українського католицького університету Дар'ю Базилевич, її маму Євгенію і сестер Ярину та Емілію заснували стипендію.

Про це повідомили в навчальному закладі.

Дівчата та мама загинули під час ракетної атаки на Львів 4 вересня 2024 року.

Середня донька – Дарина – була студенткою другого курсу УКУ програми "Культурологія".

Стипендіальний іменний фонд відкрили спільно з батьком Ярославом Базилевичем та організацією "Пласт".

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"Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком: я мав скарб і завжди розумів, що це скарб – мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними та пишаюся надалі.

Прошу кожного допомоги у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам’ятав їхні імена", – сказав Ярослав Базилевич.

В УКУ повідомили, що хочуть зібрати 100 тисяч доларів на стипендії, щоб щороку студенти УКУ змогли навчатися та наслідувати ті ідеали й принципи, які засвідчили своїм життям сестри Базилевич та їхня мама.

Зробити пожертву можна на сайті навчального закладу.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня під час ракетної атаки в історичному львівському будинку на вулиці Коновальця загинули 21-річна Ярина, 18-річна Дар’я, 7-річна Емілія Базилевичі та їхня мама Євгенія. Вони переховувались на сходовому майданчику. З усієї сім'ї вижив лише батько Ярослав, який повернувся у квартиру за водою та ковдрами.

Мати та старші доньки були учасницями патріотичної організації "Пласт".

Загалом внаслідок масованого удару по Львові загинуло 7 людей, 47 – отримали поранення. Зруйновано понад 70 будинків та пошкоджено 7 пам'яток архітектури.